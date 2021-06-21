前年8月5日市民發動全港七區罷工，最終演變成警民大混戰，其中天水圍警署遭示威者包圍，防暴警多次施放催淚彈及以武力驅散，拘捕大批市民。當晚被捕的其中兩男兩女被控非法集結及拒捕等6罪，案件今於屯門裁判法院審訊。辯方質疑當日身處現場的人有可能只是一些途經返家的街坊或正待過路的行人。

四名被告依次為女教學助理李凱兒（22歲）、科大男學生莫雋晞（24歲）、男救生員蓋世權（24歲）及中六女生彭海兒（19歲），其中蓋世權正因缺席聆訊被通緝。

四人同被控一項參與非法集結罪，控罪指他們於前年8月5日在天水圍天耀廣場外與其他不知名人士參與非法集結。彭被控另一項參與非法集結罪，指她同日同地參與非法集結。李、莫、蓋三人另各面對一項抗拒在正當執行職務的警務人員罪，分別涉嫌抗拒女警18372蘇昭蕙、男警19656黃家濠及21740李家駿。 李另被控無牌管有無線電器具罪，指他當日在天水圍警署接見室內無牌管有一個無線電收發器，她早前已承認此罪。

案發時任職機動部隊Z大隊第2小隊、現時駐守赤柱警署的督察袁嘉宏供稱，8月5日凌晨前往天水圍執勤，並於天水圍警署外設立防線，與天耀廣場外近百名示威者距離約20米。他稱當時示威者以「死黑警、食屎」等挑釁性語句辱罵警方，其間有人以雷射筆照射警員，亦有人向他們投擲雞蛋及雜物。

袁續指，當日凌晨12時48分至3時27分之間先後作出8次驅散行動，其中3次曾作拘捕，惟示威者被驅散後又再聚集。及至3時許第五次驅散後，有貨車司機將車輛打斜停泊於行人路以作堵塞，並一同示威。至第六次驅散行動後，有示威者將雜物堆積在手推車上，意圖衝向警方防線。

辯方大律師盤問時指，現場環境的欄杆、燈柱及樹木均會影響觀察，袁則認為若非刻意遮擋，不受影響。辯方大狀又指出，袁並未對警員作出確切的人手編排，安排特定警員拘捕目標示威者，因此現場人士有可能是一些途經返家的街坊，或正待過路的行人。 袁同意該處臨近商場及住宅，亦有交通設施，但在深夜時分人流量不多，在場而並非示威者的機會相當少。

聆訊下午繼續。

【案件編號：TMCC1900/20】

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