【本報訊】民間人權陣線2002年9月13日成立，最為香港人熟悉的是每年組織7.1遊行，2003年政府強推「23條」立法，民陣發起7.1遊行，結果有50萬人上街，為回歸後最多人的遊行，民陣之後每年7.1及重要事件均舉辦遊行集會。2019年反送中運動期間，民陣組織多場和平遊行讓「和理非」發聲。國安法實施至今約一年，多次傳出民陣將被取締，成員和組織陸續退出。

2003年50萬人大遊行，成功煞停23條立法，港人更透過遊行表達對時任特首董建華不滿，引致他日後「腳痛」下台後，民陣內部開始有要求關注民生及人權事項，於是成立了民生及民權小組（俗稱兩民小組）以及人權小組，經常就人權、警權等問題事務發聲。

成員陸續退出

2019年反修例運動，民陣舉行6.9遊行，有100萬人參與，6.16大遊行更有破紀綠達200萬人參與。建制陣營將民陣視為背後「大台」，針對民陣攻擊日漸加劇。2019年8.31遊行前夕，時任召集人岑子杰在佐敦遭兩名蒙面男襲擊，10月岑子杰前往民陣開會期間，遭五名兇徒以鐵鎚襲擊頭部。

國安法去年實施後，民陣曾在9月入紙申請10月1日舉行「毋忘義士，釋放十二遊行」，但被警方拒絕。至今年3月，開始傳出消息指民陣將被取締，新加坡《聯合早報》引述消息人士稱，民陣受美國資助，違反國安法即將被港府取締。香港警方其後稱民陣涉嫌違反《社團條例》，要求民陣提供收入、開支及銀行戶口資料，警務處長鄧炳強亦公開表示正與律政司研究民陣有否違法。面對壓力，多個成員及團體先後退出民陣，幾乎剩下被囚的召集人陳皓桓一人。