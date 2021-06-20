【本報訊】警方國安處上周三第二度搜查《蘋果》大樓及以國安法起訴《蘋果》高層及新聞工作者，保安局更凍結《蘋果》相關三間公司資產。創作「勁揪體」的多媒體設計師Kit Man限時推出100張「獅子山下香港人」藝術複印品及一張特別版籌款，在《蘋果日報》落廣告以示支持。

500警力上周三圍封及搜查《蘋果》大樓後，Kit Man於facebook稱想於《蘋果》落廣告以示支持，惟不夠錢，於是決定推出100張「獅子山下香港人」藝術複印品，每張1,500元，以及一張「獅子山下香港人」特別版，售價3,000元，在扣除印刷成本後，會用作廣告費用，「當然你覺得值得係可以課（金）更多嘅，我好想瘋狂落廣告」，賣畫籌款昨日截止。

近百網民支持

該帖文一出，有近100個網民留言表示支持，不少人查詢詳情及訂購。前晚深夜Kit Man於facebook表示，在活動尚餘24小時結束前，已籌得超過10萬元，最少接獲28宗定單，相信可落到半版廣告，「每一位過來支持嘅朋友，感謝大家嘅信任同支持，香港人！盡做！」

Kit Man在2014年雨傘運動中，以獨特風格寫下「我要真普選」五個字，後來在一場足球賽中，他寫了一面「香港勁揪」旗幟聲援，成為一時佳話。他以兩年時間創作6,000個「勁揪體」，並不時以漫畫諷刺時弊。去年8月他於facebook畫了單格漫畫「所謂反制」，諷刺警方大搜查《蘋果》大樓。