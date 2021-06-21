粉嶺官立小學共26名師生及家長今（21日）到龍琛路體育館接種BioNTech復必泰疫苗，分別為17名小五及小六生、1名家長及8位教職員。有學生表示，打疫苗「好開心」，但亦有學生未知疫苗的副作用。

粉嶺官立小學校長何美蓮表示，全校共55名學生合乎資格接種疫苗，只有三分一學生選擇接種。他解釋，校方上周才發通告通知學生及家長，時間上不足夠，導致到場接種的學生只得17名。她又為當局解畫，讚揚公務員事務局做事有效率，她於上周四上午發電郵予當局，下午已有回覆，翌日即安排旅遊巴接載學生。

她相信已接種的學生會與其他同學分享經驗，或能吸引到他們參與；並指如再有同學想參加，或會安排第二輪疫苗接種的服務。如學生在接種疫苗後感不適，可跟從日常請病假的安排；校方亦會為教職員提供疫苗假期。

小五生事前未諮詢醫生意見

12歲的小五黃同學表示，接種了疫苗「好開心」，認為完全不擔心有副作用，「能夠保護自己，保護家人」。其母黃太表示，滿意學校的安排；又自稱早前也有接種疫苗，而接種疫苗亦是小朋友的意願，稱不擔心副作用，「打咗仲瞓得好啲！食又食多啲！」

不過，13歲的小五陳同學表示，既不清楚疫苗副作用，事前亦沒有諮詢醫生的意見，但認為學校老師有宣傳打針好處，而且今天有同學陪同接種，故較為安心。

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