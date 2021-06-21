冠狀病毒一年，世界經濟大洗牌。英國的寄宿學校，也被一場病毒改組市場結構。多年來過份倚賴「國際學生」（其中大部份當然來自中國市場），一場病毒，最受衝擊。趁Lockdown檢討，都悔恨以往略為短視。

我常常跟那邊的校長說：要在「國際市場」和「國際水準」之間，取得微妙的平衡。取錄的是學生，不是收學費。眼睛裡要看到學生的成績、性格、學習能力，然後才看見他們的膚色；最後才是見到學費的支票。

不但寄宿學校的校長上了結實的一課，香港和中國的家長何嘗不是？一場病毒，導致開支增加。過份不合理的防疫隔離，例如，強迫由英國回來的旅客要自費做酒店三星期，這種天方夜談的政策，甚至禁飛，是西方重人權和私隱的國家沒有的。因為你不能假設每一個人由英國回來，都有足夠的財力自費住酒店，住自己家裡也一樣。若今日仍是英國人做總督，這種可笑的做法不會出籠。

疫情是一場大洗牌，令我們學習、珍惜、感恩，也知道誰是眼光長遠的聰明的人，誰是只見短期利潤的近視者。好消息是英國注射疫苗的函蓋面已經高達七成人口，歐洲各國八月也準備放寬旅客往來。歐洲不會那麼小器，不會將疫情當政治牌、揮動兩隻小粉拳頭拚命搥打洋人毛茸茸的胸膛作情緒化的報復和發洩。

冬天來了，春天還會遠嗎？歐洲逐步取消Lockdown，英國也見曙光。九月回英復課，只要打了針，我99%保證你個仔沒有事。聖誕節一定可以回來香港探媽咪。不，不要被少數的印度變種嚇到。傳染得快，但死亡率低。印度變種集中在有少數種族居住的城市，回到英國復課，不要到處跑，直接回校，風險一定極低。

家宿學校的校長也很惶惑，他們不知道所謂國際學生的家長會怎樣做。英國在政治上被抹黑，尤其意識形態立場不同的市場。許多「國際」家長觀望，因為他們不知道網絡消息甚麼是真，甚麼是假。太多的電話查詢，也有很多機票預訂，但局勢一轉變，出現很多的變化。

英國私立學校的一家協會公佈：二○二○年，四十二家私校關閉，比平均數字多了七倍。經營學校成本高，疫情消息的混亂又加重負擔。全英國有1377家私校，非英國籍學生有二萬四千人，也就是說父母在海外，佔整體約百分之五。其中來自中國的學生有六千，比起二○二○年，下跌了近三成。

少了中國學生去英國，亦即多了學額留給香港人，亦即九月入學，現在報名，往年不可能，今年來得及。Every cloud has a silver lining ，累積了一年的防疫經驗，學校、家長、你的子女；三方面，加口罩和疫苗這兩個關鍵詞，你還怕什麼？

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

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