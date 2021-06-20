【高牆周報Vol.1】

《蘋果日報》報慶前夕遭政權最具惡意打壓，我們沒有被壓倒，如常向港人報道事實，並在風暴裏度過了26周年報慶。只要港人選擇活在真相中，我們定必緊守崗位奮戰至最後。送暖高牆版改為逢星期一刊出，刊登讀者來信，亦會探討一項公眾關注的囚權問題，本周是「熱」，為何監房會熱爆。牆內外的人亦要保持身心健康，我們每周提供解悶遊戲、健身拉筋教學，一點一滴，盼能為仍在堅持的你打氣。

(讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部)

5月香港熱浪來襲，牆外世界，我們可以躲進冷氣房，牆內手足卻叫苦連天。囚權組織石牆花有見及此，發起《十萬。火急。行動》，成功獲13萬有心市民聯署支持，要求懲教署改善監房酷熱問題，最終望天打卦較署方回應更為見效。炎夏將至，據悉最嚴峻的赤柱監獄雖略有改善，但壁屋及荔枝角收押所等多個監獄，其實亦有酷熱問題，有前囚友解釋，酷熱問題源於監倉設計及管理，包括人多及通風欠佳，又熱又焗，望署方盡快改善其他監獄的情況。

石牆花為囚權發聲要求改善監獄酷熱問題，但懲教署長胡英明早前接受內地官媒訪問，直指有人以囚權抹黑懲教署，左媒及建制組織更以「黑暴、攬炒」組織等標籤石牆花。創辦人邵家臻回應，署長將囚權倡議工作政治化，更坦言有懲教署前線職員向他訴苦，指酷熱亦影響前線職員，但署方一直漠視，認為監倉問題要靠團體或議員等發聲。

單人倉不隨便作孖房

石牆花早前透露，受酷熱問題困擾的赤柱監獄獲署方陸續改善，包括單人設計監倉不再被用作不必要的孖房；另外展開加裝滾筒式風扇安裝工程；為囚友詬病的飲用熱水問題，亦有部份改為冷水機。然而，監倉酷熱問題其實只是冰山一角，因為最受關注的赤柱監獄以外，其他監獄的酷熱情況仍令囚友難以接受。

有不便透露姓名的釋囚向本報形容，如要為各監獄的酷熱程度評級，被形容為九個太陽的赤柱監獄屬最熱一級，壁屋及荔枝角收押所等屬次一級，但亦非常難受，「赤柱非常熱，因為舊式設計，其他監獄閘門疏罅，較為通風，但整體都係通風不足。」又指赤柱加裝風扇後效用有限，「叫做有囉，但吹唔到好多，而其他係冇，忽略咗，總之係非常之熱。」又形容監獄內的酷熱情況已屆「唔人道」級別。

前線職員也望裝冷氣

至於其他監獄的酷熱原因，該釋囚指跟管理有關，由於監獄人多，「一個倉有20、30人，床逼到貼晒，上下格床都有人，所以好焗好熱，因為人多嘛，幾十人一個好細空間，你諗吓焗唔焗呀？」而更生中心及勞教所之類的院所，其實亦有熱的問題，但被囚者較年輕未必敢投訴，加上被囚時的行為會影響囚期，故自然不會有人敢作出投訴。

邵家臻補充，雖然是坐監，但如供應的食物份量、營養等，亦應該有一定標準，而爭取囚犯福利，包括改善酷熱環境及探視權，其實是很福利範圍，亦不牽涉資源，「好似畀囚友沖多次涼，點解唔可以呢？點解一定只可以每日一次？飲熱水情況係可以改善，點解仲係要飲熱水？」甚至透露連前線職員都十分關注各項降溫措施，亦有職員希望可在監獄安裝冷氣，但料推動囚權進行，只能借社會關注之力，一步一步慢慢改善。

黑暗總有盡頭

【送暖高牆】

各位蘋果人和支持蘋果的牆內外手足：

看見蘋果，蘋果老闆和蘋果五君子被如此對待，突然覺得或許以後再沒機會跟大家說一聲，我們是多麼的敬重你們！

你們為香港的固有所爭取的，現在已成一種特殊的「罪行」，我們只想說，香港人感謝你們盡力去存真，保存了大家心目中的香港！

在此時刻，只想告訴你們，香港人是不會忘記你們的好！

請好好珍重！即使你們作出任何決定，或被作出任何決定，香港人是不會怪責你們的，大家都了解到你們所面對的惡風惡浪，是如何極力地想把你們吞噬下去。

但歷史是一條長河，今天的勝利不代表永恒，蔡楓華有句名言：一剎那光輝不代表永恒，明白嗎？黑暗總會有盡頭！

無論是牆內還是牆外手足， 無論大家有甚麼遭遇，香港人都會知道如何自動埋位！

大家多珍重，好人一生平安！

其中一個香港人

天無絕人之路

面對越來越荒謬香港，我都唔知可以寫乜，今日唔知聽日事，活在當下，enjoy this moment，見一步就大大力踏前一步，有事就做，有位就撐，有蘋果就買。

我冇水晶球，亦都暫時諗唔到所謂解決方案，我只係相信一樣嘢：往往一度門閂咗，但係另外一個窗就會開。

P.S 感激所有堅守崗位蘋果仝人

我們還是愛你

社爸：

雖然你不像戴耀廷那麼會說理，但我們還是愛你！

雖然你不像李卓人那麼會喊口號，但我們還是愛你！

雖然你不像楊岳橋那麼會用三文兩語說話，但我們還是愛你！

雖然你不像譚文豪那雙天秤的手，抱着我和哥哥，但我們還是愛你！

雖然你不像朱凱廸那麼愛大地，但我們還是愛你！

雖然你不像林卓廷那麼會炆牛腩，但我們還是愛你！

雖然你不像范國威、譚得志那麼會繪畫，但我們還是愛你！

雖然你不像王百羽那麼減磅成功，但我們還是愛你！

雖然你不像呂智恆站在羅湖橋上的勇猛，但我們還是愛你！

雖然你不像林景楠那麼會照顧我們的生活所需，但我們還是愛你！

雖然你不像趙家賢那麼專注聆聽，但我們還是愛你！

雖然你不像黎智英那麼會摺紙，但我們還是愛你！

雖然你不像何俊仁那麼愛講解歷史，但我們還是愛你！

雖然你不像徐子見那麼會寫詩，但我們還是愛你！

雖然你像「傑斯」尹耀昇未有到機場送別，但我們還是愛你！

雖然你像岑子杰、陳志全沒有帶我們去看中區海濱的彩虹，但我們還是愛你！

雖然你像梁國雄、岑敖暉扔下另一半，但我們還是愛你！

雖然你像區諾軒那麼不懂操作器材（大聲公），但我們還是愛你！

雖然你像張可森那麼遙遠，但在媽媽的懷裏感到溫暖，我還是愛你！

雖然你被屈在牆內，父親節不可共度，但我們還是愛你！

你們當中有些還是年青的朋友，但是你們關愛社會的暖意，就像爸爸愛護子女一樣，那熱度讓大家破繭而出，你們永遠是我們的偶像！

自家人啟