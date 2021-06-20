《蘋果日報》及泛民初選被「打造」成為國安大案，是特區給中央的建黨百年獻禮。

今次是第二次用國安法鎮壓《蘋果》，拘捕管理層及新聞負責人，大家都關心香港的新聞自由還餘下多少。我認識的黎智英，他是第一個認識到傳媒作為一門生意，需要跟着市場走的傳媒老闆，所以在1989年六四後創辦《壹週刊》，開始了「壹傳媒」31年的旅程。他相信自由，其實是與市場共生，只要跟着市場走，就是捍衞了自由。《蘋果》若被政權取締，是新聞自由的終結，也是傳媒產業的終結。

六四後黎智英知道民意恐共丶厭共及反共的情緒，於是毅然放下成衣生意去辦時事周刊，這是看見了生意機會，也完全革新了香港印刷媒體，開啟了紙媒黃金時代，推動香港傳媒行業走上另一個層次，包括全電腦排版丶引進日本彩色印刷機丶立體圖形Silicon Graphic電腦丶新聞Info Graphic，一直到互聯網新聞串流平台，這種科技應用及革新的精神，令他走在行業的尖端。壹傳媒的精神，不只是政治立場，而是不斷創新的努力，這種動力來自市場競爭。九七後，香港傳媒市場出現了漸進式的巨變，權力與資本結合，同中共有各種利益關係的「傳媒新貴」出現，市場開始扭曲，傳媒不再是一門獨立的生意，而是用來對沖內地生意風險，leverage其他利益的工具，於是當其他傳媒越來越聽話，脫離民意市場去取悅政權時，相對而言，《蘋果》變成越站越前，推上了風浪尖。

政權本身造就《蘋果》影響力

本來在香港本地民意市場，「黃」才是主流，這從林鄭民望丶區議會選舉結果足以佐證，但偏偏最能反映民意的媒體，卻沒有廣告生意，背後當然是政權黑手，這種陰乾手法已經持續多年，但即使艱苦經營，《蘋果》就是頑強地繼續生存。結果出現了一個奇怪現象，越多媒體染紅，民意越趨激進化，免費電視台丶收費電視台丶中英文報章丶電台大部份歸邊情況下，市民對中共接受程度反而持續下降。這不難理解，當香港傳媒出現不同程度的「黨媒化」，令他們政治影響力消失，大家從《信報》丶《南早》丶《明報》的銷量及影響力下跌中可見一斑。被收編的媒體失去消費者信任，品牌劣質化，銷量萎縮，遑論革新行業，推動整個產業發展，於是傳媒變了老闆政治marketing生意，於是更加萎縮，整個行業暮氣沉沉。

《蘋果》是港人治港大敗局的代罪羔羊，教育丶傳媒丶泛民被大小官僚視為眼中釘，推卸政治責任的借口，九七至今建制中人指為阻礙人心回歸的三座大山，現在快將徹底鏟除，但香港人對中共及特區政府的支持，有一丁點回升嗎？真正原因是政府決策逆民意所致，人為扭曲的香港傳媒市場生態，導致了堅持跟市場走的媒體一枝獨秀，而造就《蘋果》影響力的，其實是政權本身！

劉細良

時事評論員