手寫書法門牌、舊式屋邨鐵閘和塑膠指示牌，多幢時空彷彿停留在80年代的建築物，是承載無數式微本土工業的房屋署工廠大廈。本港首家的士電子咪錶工廠屹立宏昌工廠近40年，由人手製錶到今天行業萎縮下仍守得住，「維持唔難，搵大錢就難」，可惜自力更生的如意算盤隨時因政府重建工廈被打破；面臨被時代淘汰的印刷廠亦在業安工廠掙扎求存，印製冷門音樂書的小小出版社捱過沙士、頂得住疫情，卻難敵拆遷，一直仍在堅持的香港工業面臨結業，「如果香港無晒工業，只能下下靠大陸」。

式微行業中的小眾 印罕見本地琴書

印刷業在香港曾經盛極一時，但隨着工廠北移加上時代轉變，行業逐漸式微，但九龍灣業安工廠大廈仍有不少小型印刷廠苦苦經營，包括林先生創立逾30年的出版社，一紙一頁仍屬香港製造。林形容印刷業昔日是香港四大行業之一，現在卻在艱苦經營，由早年印刷廠逐漸北移，到時代巨輪的考驗，「社會環境轉變，而家有手機，啲人唔睇書，唔再需要印刷，連酒樓印點心紙都可以自己排版，唔使印刷廠印」。

林的印刷廠更有印製較冷門的音樂書籍和琴譜，屬式微行業中的小眾，選擇此行業只因他昔日任教琴老師，對琴譜情有獨鍾，除在本地印製琴書，亦在世界各地搜羅特別版樂譜。他直言其公司屬小本經營，琴書能否大賣亦要講緣份，「曾經有校際音樂節用某本琴書，全城都搵嗰本書，平時無人買，一賣就幾十本。」

林稱其出版的書籍貨量不多，故選擇在港印製，印刷廠同在業安，同樣面臨逼遷。他形容去年疫情已令行業進一步受打擊，「生意歷來最差，差過沙士」，不少同行在業安苦苦經營，「好在有保就業，仲有得做就捱住先，但拆卸就一定無得做，相信大部份印刷業都做不住」。他估計受影響約2,000廠戶，隨時一半結業，「根本無必要將僅餘嘅工廈都拆卸，如果香港無晒工業，只能下下靠大陸，內地嘢一貴就好困難」。

用40年推出10代咪錶

在滿佈五金機械廠的宏昌工廠大廈亦有一間不一樣的工場，自宏昌落成以來屹立至今，門口迎接客人的是電子咪錶及不同年代的士燈箱，原來小小辦公室是本港首間引入的士電子咪錶的工廠。

不願上鏡的老闆娘劉小姐與丈夫在82年創立公司，從事核數的丈夫從新聞得悉的士機械咪錶難以調整加價幅度，偶然知道台灣生產電子咪錶，「就買咗100套返來試，結果市場受落、運輸署亦批」，誤打誤撞入行，丈夫更自學修咪錶，又自行改良咪錶，至今已推出至第10代。

廠戶間關係如同舊屋邨街坊街里

該廠全盛時期有10多名工人製錶，其後有公司加入競爭，全港一度有3間公司專製的士咪錶。經營環境轉差，越來越少人領新的士牌，換車量亦不多，故他們兼做燈箱及小巴顯示屏等，93年時因人工成本太貴，生產線遷至內地，但修理咪錶及的士旗等工場仍設在本港。

84年遷入宏昌至今，劉小姐形容工廠與昔日廉租屋村有點相似，「連廁所都好似公廁咁」，但廠戶間的關係亦如同舊屋邨的街坊街里，「同鄰居見面會傾偈，講吓屋企嘢」。她坦言亦不捨這份街坊情，「點都會唔捨得，響一個地方近40年。」

疫情下生意至少下跌三分之一，她稱仍總算「搵到食，維持不難，但搵大錢就難，發達就唔會響呢度啦」。該公司聘請了8名修錶師傅，「人手又無得減，但搬出去要畀成5、6倍租，政府咁樣搞，真係好難做，有無諗過咁樣會影響幾多家庭、係咪值得毀滅二千間微企？」

記者 鍾雅宜

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