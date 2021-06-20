【本報訊】民主黨三名前立法會議員，包括林卓廷、胡志偉和尹兆堅早前先後辭去黨內副主席及中央委員會成員職務後，該黨昨舉行特別會員大會進行補選，會後宣佈李永達當選副主席、梁國華和張茂清當選中委。李永達受訪時表明，個人認為民主黨不應參選來屆立法會，又強調民主黨仍有六人在囚，若仍然參選，「我覺得好難說得過去」。

民主黨主席羅健熙會後接受查詢時表示，昨午約70名黨員出席特別會員大會，李永達、梁國華和張茂清三人均以過半數票數，分別當選黨內副主席和中委一職。他又指，會上黨員曾討論社會近日發生的事，包括選舉、DQ，以及支援在囚黨友等問題。

李永達會後接受電話訪問時表示，自己最重要的工作，是在現時肅殺的政治環境下，與羅健熙和中委一起「穩住軍心」，相信自己作為資深黨員，可以落區與區議員加強溝通，冷靜處理不同DQ傳聞和政治壓力，「我希望同啲黨友上下傾好，大家唔好喺呢個情況下自亂陣腳」。

堅拒因傳聞改黨規則

他又指，個人認為民主黨不應參選來屆立法會，因為巿民對此反應很大，反對該黨繼續參選，「同埋我哋（民主黨）咁多手足，有六個在囚監禁緊，我覺得（參選）好難說得過去，尤其我已經收到好幾封信，包括志偉（胡志偉）、阿廷（林卓廷）、何俊仁啲信，都話反對參選」，又強調該黨紀律嚴明，如9月會員大會決定不參選立會，任何人都不能參選，反之亦然，「有咗個決定，就要跟個決定做嘢」。

對於外界有傳若不參選立會，將面臨「滅黨」危機，甚至令更多黨友被捕，李永達指「由《港版國安法》到𠵱家，已經放咗好多好多次（消息），當然你話佢真定假，係無從稽考」。他以早前報章報道為例，指曾有報道稱將有150名民主派區議員遭DQ，其後改成170個，甚至200個，「會唔會有報紙遲啲寫話DQ250個，或者DQ全部380個？」認為必須冷靜處理。

他強調，從政者有些底線必須要守，如果按個別人士要求或傳聞不斷改變該黨原則，「你咁樣做得一次，我差唔多肯定你會有第二次、第三次、第四次，咁呢個仲係唔係民主黨？如果呢個喺不斷受到中方威嚇下，要不斷聽佢指示，跟佢嘅指揮棒做嘢嘅時候，呢個仲係唔係民主黨？」直指該黨應堅持黨綱中理念。