政府多次打「開口牌」要求各界協助「谷針」，在權力傾斜的香港，就出現大量僱主向不打疫苗員工施加「懲罰」措施的情況。《蘋果》整理相關僱主的做法，包括不獲薪酬調整、花紅及續約、失去晉升機會及裁員等，並邀請不同人士探討當中的倫理問題。有工會及病人組織直斥涉歧視；倫理學者亦質疑，僱主自稱「本着企業良心」要求員工打針、以達至社會群體免疫的說法牽強，「你仗義但就要人哋付出代價，咁你咪好易去仗義？」

記者 蘋果調查組

在行為心理學，改變他人行為的方法可簡單分為4種，分別是正面及負面獎勵，以及正面及負面懲罰。全球為了增加疫苗接種率，都設立了各式各樣的正負獎勵，正面獎勵如獎金、送球賽門票等，負面獎勵（即取去一些負面的條件）就有放寬口罩令、放寬社交距離等。

不過在香港，更多的是不同機構為了響應政府「谷針」，向不打疫苗的人士施加正負懲罰，例如大學、銀行等對不打疫苗的員工和學生施加在疫情高峰都沒有的檢測要求，有機構威嚇裁員，亦有負面懲罰如扣減花紅、削減晉升機會等（見另表）。

平機會指對付拒打針員工不涉歧視 職工盟反駁：非唯一防疫方法

僱主以「懲罰」手段對付拒絕接種疫苗的員工，被批評或涉歧視，不過早前平機會主席朱敏健引用《殘疾歧視條例》，指若僱主以保障公共衞生為由，如屬「合理而需要」，則不受相關條例規管。

職工盟總幹事蒙兆達批評，朱的說法將公共衞生的理由無限擴闊，亦將疫苗說成唯一的防疫方法，惟阻截入境源頭、戴口罩、保持環境衞生、定期檢測等，亦是抗疫方法，觀乎本港疫苗接種率偏低，仍持續錄得零確診個案，正正反映接種疫苗並非「單一及唯一方法」。

他強調，不能以公共衞生合理化歧視，若僱主要求員工提供醫生證明，才可豁免接種疫苗，「變相係剝奪咗僱員選擇既權利，侵犯咗身體嘅自由權」，因接種疫苗並非與工作直接相關，「無限擴張咗老板對僱員嘅控制」。

職工盟至今已收到逾百宗相關求助及投訴，涉及不同行業，蒙提醒「打工仔」，「唔打疫苗唔係你工作過失，如果因此老闆解僱你，係要畀返足夠解僱賠償你」。

根據《殘疾歧視條例》第61條傳染病，如「有關的歧視性作為是為保護公眾健康屬合理地需要的」，即不受《條例》規管，而「傳染病」是包括第599章《預防及控制疾病條例》的表列疾病，COVID-19早已納入表內。

轟政府「雙重標準」 COVID-19至今未納入職業病

不過同樣是立法，疫情至今逾一年，COVID-19卻仍未納入《僱員補償條例》附表2的職業病，僱員需自行證明自己因工染疫才獲賠償。蒙炮轟政府「雙重標準」，罔顧染疫僱員的基本保障，「只係著緊於『谷針』交數，但對人命漠不關心」。

本身是律師的病人政策連線主席林志釉則指，《殘疾歧視條例》是在《香港人權法案條例》保障下訂立的法例，當條例與公眾衞生有抵觸，法律上有極大爭議空間，「唔可以話嗰個（公眾衞生）一定重要啲嘅」。

早前政府公佈，疫苗保障基金有3宗個案獲批。林認為，反映專家亦確認疫苗會引起副作用，而接種疫苗本屬保障性措施，政府未有強制推行，毋須全部市民參與，參加者亦需視乎身體狀況而定，若僱主強迫員工接種疫苗，即使員工本身有健康隱憂，亦可能為免不受罰，「冒死走去接種，呢個我哋就唔想見到啦」。

倫理學者斥：你仗義但要人哋付出代價 你咪好易去仗義？

中大生命倫理學中心總監區結成就指，從公共衞生的倫理角度，應以最低強制性達至最高效果，即必須進行強制政策時，盡量令個人基本權利如教育或就業不受影響，「個人選擇係要稍為放輕，等整體措施可以有效抗疫」。但他提醒，若涉及整個行業的「一刀切」政策，應提供選擇，譬如以定期檢測代替接種疫苗。

不過，區指出，個別企業若以公共衞生為由，希望員工接種疫苗以達至社會群體免疫，則較為牽強，因只有政府擁有公權力，以立法或推行相關政策處理公共衞生問題，「私人企業唔係有嗰個公權力，你而家話我義不容辭去迫員工去協助抗疫，呢個有啲難講，因為付出代價嘅係人哋，唔係你呀嘛」。他稱，企業可以假期等獎勵，鼓勵員工接種，而非壓迫就範，「你仗義但就要人哋付出代價，咁你咪好易去仗義？」

區亦提到，若並非以公共衞生理由，而是以重啟經濟的商業角度，則屬勞資關係及商業考慮，涉及整體社會價值觀與意識形態，難以一概而論。各行業面對的風險都不同，譬如航空公司有航班來往高風險地區，為顧及員工與乘客安全，要求員工接種疫苗，理由便較其他行業為高，但不屬高風險行業，單為品牌形象或生意額等商業因素，便強迫員工打針，理據便不夠強力，「如果經濟係用大石壓死蟹嘅方式⋯⋯而個社會又覺得冇問題嘅，咁就係反映呢個係好傾側去一邊嘅社會。」

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