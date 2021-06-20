【本報訊】保安局長李家超引用國安法凍結與《蘋果日報》相關三間公司資產，壹傳媒今去信保安局申請，要求解凍部份資產，免因欠薪而違法，一旦申請失敗，料需向法院尋求撤銷凍資。勞福局副局長何啟明指，凍資及欠薪是兩個層次，《蘋果》必須承擔責任。壹工會促請保安局勿再阻礙公司履行《僱傭條例》的法定責任。

李家超行使國安法權力凍結三間與《蘋果日報》相關公司合共1,800萬元的資產，由於警方警告不得處理被凍結資產，違令可判監，又警告任何人、公司或子公司如協助《蘋果》運作，隨時可能觸犯國安法，變相影響集團內部調動資金周轉，加上警方要求七間本地銀行不得處理該三間公司賬戶資產，令該三間公司員工可否獲發6月份薪酬成疑問。一旦未如期發薪，《蘋果》將觸犯勞工法例。

壹傳媒早前召開董事會議，決定今日去信保安局申請許可，要求解凍部份資產以支付員工薪酬。若申請失敗，料需向法庭申請要求撤銷有關凍結通知。

何啟明：凍資也要出糧

彭博社日前引述消息指，《蘋果》有計劃透過台灣業務，以GoFundMe.com和PayPal籌款，以維持印刷業務及向員工支薪，知情人士表示相關方案不可行。

壹工會認為，今次事件源於保安局引用國安法凍結公司資金，絕非一般勞資問題。工會十分理解公司面對的困難局面，相信公司無意拖欠薪金。工會促請保安局盡快批准解凍申請，勿阻礙公司履行《僱傭條例》的法定責任。工會會與管理層保持聯繫，積極跟進事件。

來自工聯會的何啟明表示，當局暫未收到《蘋果》員工求助，他拒絕評論是否與其由政府取締《蘋果》，不如由公司自行停止運作較好。他強調，公司如因違反其他法例而被凍結資金，與是否須按僱傭條例保障員工，是兩個層次的問題，不能混為一談。他又指即使公司被凍資，《蘋果日報》作為僱主，也要承擔責任，保障員工支薪等。他呼籲《蘋果》員工如遇到問題，可找當區勞工處查詢。

職工盟總幹事蒙兆達指出，《蘋果》基於政治原因被凍結資金，批評保安局為執行政治任務而造成今次欠薪局面，「完全冇諗過員工嘅生計，令僱主被迫違反僱傭條例」。對於何啟明相關言論，蒙兆達斥何啟明對員工的生計漠不關心，認為何有責任向保安局反映員工的生計問題，「如果佢稍為有常識，會知道老闆要喺戶口拎錢，呢間係有限公司，如果戶口被凍結，錢從何來呢？」