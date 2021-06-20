【本報訊】民陣自2003年起每年申辦7.1遊行，繼去年首遭警方反對後，今年將不再申辦。民陣臨時召集人鍾松輝透露，民陣成員團體認為在現時政治環境下，難再以民陣名義舉辦任何活動，形容民陣已經完成歷史任務，但他仍認為民間團體和港人應繼續以合法方式發聲，相信「念念不忘，必有迴響」。社民連表示，希望即使沒有7.1遊行，不同民間團體仍可以街站方式表達訴求。

以「新巴職工會」成員團體身份參與民陣活動多年，兩度出任民陣召集人的鍾松輝，昨接受本報查詢時表示，早前在民陣非正式會議，民陣成員團體認為在今年政治環境下，加上警方指控民陣為「無註冊社團」，難再用民陣名義舉辦任何活動，故今年不會以民陣名義申請舉辦7.1遊行。鍾又指，按他個人政治形勢分析，民陣已經完成歷史任務，日後難再以民陣名義舉辦活動。

臨時召集人稱暫停運作

鍾松輝稱，各成員團體沒有討論解散民陣，民陣目前只是暫停運作。他認為香港人要繼續發聲，讓政府知道巿民有何不滿，「當然𠵱家做任何嘢，都係以合法安全為原則，一定要保持實力」。

他表示民陣只是一個平台，讓不同民間團體發表意見，即使日後沒有該平台，團體間仍然有互相連繫，可以繼續發聲，「當然我哋係唔捨得民陣呢個平台嘅，但迫於無奈都冇辦法，始終都有個終結嘅時候」。

至今仍是民陣成員團體的社民連，黨主席黃浩銘昨接受查詢時表示，民陣召集人陳皓桓早前入獄後，民陣秘書處已沒有運作，故此要再以民陣名義申辦活動，行政上難以做到。

社民連冀7.1擺街站發聲

至於民陣其他成員團體未來會否以各自名義申請舉辦7.1遊行，黃浩銘表示正與不同民間團體商討，目前未有定論。

黃浩銘指社民連的初步想法，是希望7.1最終即使沒有遊行，不同民間團體仍可以用街站方式，表達要求政府釋放所有政治犯的訴求，「我哋認為即使冇遊行，唔代表公民社會冇聲音、冇反應，𠵱家唔係太平盛世，亦都冇需要為政權粉飾太平，我哋仍然會喺街頭上表達我哋嘅意見，街站係其中一個形式」。

他又指，即使沒有民陣這個平台，民間團體仍應盡力維繫香港的公民社會，「即使佢哋（政府）殺得死民陣呢個聯盟，但佢唔能夠將我哋成個公民社會、將我哋咁多人嘅意見消失」。

黃浩銘亦接受港台訪問表示，若7.1當日真的在各區開設街站，街站將會遵守四人限聚令，亦不鼓動市民集結，但若然仍被警方票控，將盡量據理力爭。