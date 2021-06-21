在本港疫情已見緩和，連續14日未再有本地個案之下，政府周一（21日）宣佈放寬防疫措施之餘，同時亦借勢谷針。而周一（21日）的接種及預約數字再度回升，其中接種第一針中國科興滅活疫苗，有13,557人，較周日7,856人大升逾72%；至於接種科興第二針亦有5,609人，合計19,166人，與周日以及上周二的上班日相比亦有增加。

至於接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的第一針，單日有16,857人，而第二針亦有9,857人，數字較周日輕微增長。

僅19%適齡人口打齊兩針

政府周一晚公佈的疫苗接種數字，至今的第116個疫苗接種日，累計有1,970,841人完成第一針的疫苗接種，佔本港12歲以上人口的29%；而完成兩針疫苗人數則為1,295,642人，佔19%人口。

而周一單日有45,880人接種，當中包括30,414人是打第一針，以及15,466人是打第二針。而接種科興首針有13,557人，較周日大升72%，而第二針科興則有5,609人。至於單日接種BioNTech共有26,714人，包括16,857人打第一針以及9,857人打第二針。

再多5人針後不適 1人擅自出院

在各個年齡組別方面，至今仍只有1%人打過一針的80歲以上長者，周一有268人接種，較周日不足百人大幅增長，累計仍只有19,167人完成第一針。

至於粉嶺官立小學周一雖然帶同20多名學生去接種疫苗，但最年輕的12至19歲群組，單日只有1,642接種第一針，較周日逾2,000人少，累計有47,460人接種，佔該群組2.4%人口。

而最多人接種的40至49歲群組，周一有6,484人接種第一針，累計493,197人完成第一針，佔該組別人口的25%。

另外周一預約接種人數有約34,600人，是自6月11日以來的最高數字，當中有約9,200人預約科興及約25,400人預約BioNTech。

周日再有5人在接種疫苗之後不適送院，當中4人已經出院，另1人則未有遵從醫生勸告而自行出院。

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