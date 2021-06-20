【本報訊】紅磡站新月台正式啟用，揭發沙中綫紅磡站工程事故的中科興業潘焯鴻昨到月台巡視，發現不少問題，包括往烏溪沙方向路軌有多處積水、一個天花廢氣吸槽疑未有安裝阻離器（damper）和月台地板人造磚有銹迹等。他懷疑因連續牆質量出問題，導致月台滲水，批評月台施工質素差，不理解政府為何「收貨」。

中科興業潘焯鴻昨巡視新的紅磡站，發現多處施工問題，其中車站往烏溪沙方向的路軌出現多處積水，估計涉及六成路軌範圍，「路軌係有養水情況，據我了解漏水情況係未有改善。」他稱，過去一周沒有大雨，而紅磡站位置與維多利亞港距離不足500米，或因連續牆質量問題，地下水滲入車站，估計屯馬綫及沙中綫月台均有滲水問題。

廢氣吸槽未裝阻離器

他指地下水是鹹水，長遠可能侵蝕鋼筋，影響石屎結構，質疑月台是否仍達到120年使用期限，「唔係話個站會冧落嚟，而係保養維修嘅錢會用多好多。」

他又發現，往烏溪沙方向的路軌上方有至少一個天花廢氣吸槽疑沒有安裝阻離器，一旦發生火警，部份廢氣或未能抽走，對乘客構成危險。他續說，另一段路軌天花石屎更出現輕微裂縫，即使已塗上灰色油漆，仍可見到鋼筋痕迹，「佢只係髹咗淺灰色嘅防銹油，冇做到好改善cover（覆蓋）。」

月台地板上人造石磚亦現銹迹，潘懷疑月台上方曾有銹水滲入人造石，相關問題亦曾在西港島綫出現，「呢啲情況，港鐵係唔應該收貨」。

紅磡站的擴建月台早年被揭發出現剪短鋼筋問題，要進行補救，潘指紅磡站延遲兩年啟用，惟港鐵仍未有做好工程細節，「如果咁長時間去執修，結果都係𠵱家水平，我覺得（港鐵）成班人都唔合格。」港鐵及運房局至截稿均未就月台施工問題回覆。