羅偉光從來不是我最喜愛的上司，甚至，可能談不上喜愛。但那天在庭內，眼前站在被告欄內的人，彷彿不久前才在辦公室走廊碰面，此時卻只能隔着玻璃和口罩，盡力用手勢、眼神、點頭溝通，看到他時而搖頭，時而低頭，間中打出OK手勢，好像累透又要強裝鎮定地回應大家的打氣。看見這樣的他，原來會如此心痛。

翻看WhatsApp對話，以為交雜不多，卻有一堆往事湧上心頭。我們最後的對話，是數天前你追問某公營機構的未來大計詳情，我說不可能會知道細節的，但你不放棄，再問會否估計到大概，最終被我打發走。當時的我，大概跟不少同事有同樣感受：「做咩又煩我呀」，但正是這種「煩膠」，才能做出更深入、更有價值的報道。

回憶飛返2014年底，從舊公司轉投《蘋果》，我在咖啡廳見工，最後談到工資，當年的我急着離開不懂得「叫價」，大概是你「嫌棄」我出手太低吧，最後不但沒有壓價，還「加碼」聘用我。在幾乎全行都視記者為廉價勞工的年代，那是一份珍貴又奢侈的尊重。

想起某農曆新年，我在走廊的另一頭，你遠遠用手勢示意我走到你的辦公室，塞我一封利是。我說：「你畀咗我啦」，每年同事們都會如「貪食蛇」般到老細房間討利是，已「打劫」的我不貪心，正想還他利是，他卻堅持要我收下，後來我好奇偷偷打開看，嘩，原來是封大利是。我跟他一點都不熟，tea都未食過，他對待普通記者如我卻一點都不吝嗇。

不吝嗇的還有讚賞，間中他會傳來那些沒頭沒尾的短訊，如某報道連結，還以為自己寫錯些什麼，原來附送個讚好emoji；某次在外地工作完成首個出鏡錄影，他轉發來一堆出鏡截圖，又在直播後傳來「成功」和讚好手勢，着我小心疫情，健康歸來。當然，他也有「逼死」我的時候，如對某些稿件會過份地「執着」，又曾要求我清晨8時半直播後，極速扑咪採訪再在10時前交出採訪手記。

同事都說他平易近人，我們不算熟，但作為管理層，在疫情前同事仍聚在一起開大食會的年代，舊相中不時看到他的身影，默默擠在人群中。舊照中他笑得開懷，想起如今困在熱透牢房的他，格外難受。

在只有更荒謬的2021年6月，庭內，是從沒想像過會發生在今天香港的荒誕；庭外，是半句加油打氣都容不下的專橫，籠內籠外，其實都是囚牢。但至少，我們仍有聲嘶力竭的能力，願那聲音能穿破囚車，讓你聽得見，縱使多微弱都好，願你不會感到孤單。

靜態組記者 鍾雅宜

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