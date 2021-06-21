你記不記得2016年堅哥榮休時，《蘋果》同仁特別為堅哥舉辦盛大的歡送儀式，作為接任者的你，見到這溫馨的畫面，個個同事對堅哥依依不捨，你笑着對我說：「美紅，下次我退休時，你都要幫我搞（歡送儀式）。」我說：「好。」結果......

2011年，人稱「沙膽虹」的你突然空降《蘋果》任總編輯，很多同事對「沙膽虹」三個字「聞風喪膽」，擔心你入主《蘋果》後會大開殺戒。果然言中。

2005年，我因《蘋果》要搞中國經貿版隻身回巢；此前沒聽聞「沙膽虹」三個字，也不認識你，因此特意上網查看你的背景，果然「名不虛傳」。我抱着做好自己做好新聞，「大不了被炒」的態度工作。結果，有幸和你共事至今。

關心患病同事 介紹醫生

貴為公司最高領導層，我相信兼肯定你是全港傳媒眾管理層中，唯一最沒架子、最關心、最體恤員工的管理層。

近年，公司多個同事健康出現問題，先後患癌，其中不少是基層員工，好多都是你不認識，但你會自己或通過公司向員工或其家庭，提供各項支援和資金援助外，亦會邀請我一起到醫院或同事家中探望。

去年，有已屆退休之齡的同事不幸患癌四期，你指示他不用退休，糧照出，好好養病外，我倆還一起到他家中探望，同事萬分感激的同時，堅持辭職，說不想拖累公司，但你一句「你拖累不到公司」作回應。

還有早年，阿敏（副社長陳沛敏）病了，你特意由美孚去港島買粥，然後大家一起去她家探望。你不時問我同事的康復情況；同事有大病，你不是介紹這個醫生，就是那個醫生。在香港，哪有你這樣的上司！

「做人要有擔當」

上周四（17日）一早，聽到你和公司其他四名高層被拘捕的消息後，我不再存任何幻想，看來我們太天真了！我們是公司中最樂觀的人，相信《蘋果》能度過7.1，並相約過埋7.1後行山，但結果.......

你常跟我說，不會離開香港，不會......說做人要有擔當，見步行步，一切交上天安排。我相信你能捱過這場風浪，記得每早繼續站樁呀，好好鍛煉身體。等你。

蘋果中國組主管蔣美紅

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）