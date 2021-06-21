疫情持續，「蘋果日報慈善基金」在可行的情況下繼續舉辦活動，供受惠個案（又稱暖流之友）參與。今次「蘋果日報慈善基金」關顧主任就與兩位使用電動輪椅人士一起外出，在海邊一邊前進，一邊交談，互相分享近況，並一起看日落，積極人生。

兩位參加者為華姐（暖流之友編號：C3775）及安琪（暖流之友編號：C4653）。

華姐患上脊柱結核及腰椎狹窄症。她不幸地於2013年進行手術後下半身癱瘓，須以輪椅代步。「蘋果日報慈善基金」由2014年開始，一直協助她添置家具及資助她的針炙費用至今。

人稱Angel的安琪於2006年突然嘔吐大作，四肢乏力，入院檢驗後證實患上「肢帶型肌肉營養不良症」，到確診後第七年，就開始脊柱側彎，需要靠輪椅出入。病發前，安琪於長者中心做幹事，但礙於身體限制，她未能繼續工作。「蘋果日報慈善基金」由2020年開始，一直協助她購買輪椅及復康用品等費用。

華姐表示現時有定期參加自助組織舉辦的活動，積極人生，並有協助機構關懷其他使用電動輪椅的會員，以同路人身份關心其他人的需要及情緒，互助互勉；而安琪則有參與自助組織的電台節目及Youtube頻道製作，並有在其他平台分享自身的經歷，以影音祝福其他使用電動輪椅人士及市民大眾，達致傷健共融。

見到她們在日落影照下深入的分享並互相加油，體現了活動重聚的意義及重要。她們使用電動輪椅四出走動積極人生，並無障礙，與健全人士無異，也啟發了身邊很多人。

期盼疫情快點過去，使活動能正常舉辦，參加者能再有外出及會面的機會。

「蘋果日報慈善基金」將繼續努力，為有需要人士服務。

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