房委會今年5月底公佈拆卸4幢工廠大廈後，各廈租戶紛紛組織關注組，據知業安、穗輝及宏昌工廠已至少收回500份租戶意見，多達九成反對拆卸。有關注組成員直言業安及宏昌租戶均曾與房署代表會面，但對方直言並無決策權，質疑房署冷待租戶，甚至租戶在廠內掛起反對橫額亦被瞬即拆走，他們揚言不排除將行動升級。有成員直言業安旁一幅空置多年的官地，質疑政府有地不用卻胡亂「盲搶地」。

大部份租戶要求不遷不拆

同屬宏昌及業安租戶的關注組成員馬先生稱，2廈租戶分別於本月1日及11日與房署代表會面，均會見同一副房屋事務經理，馬引述對方指自己根本無決策權，「我哋要求搵決策人，但佢話唔知搵邊個嚟，叫租戶自己搵方法」。

馬稱，租戶大部份要求不遷不拆，至今在3廈收回約500份問卷，九成反對拆卸。他們正發起「一人一信」行動去信房署署長，希望與官員會面，否則不排除將行動升級。他又指本港尚有不少土地可運用，如業安一路之隔的常怡道旁一幅官地空置多年，理應可建屋。

觀塘區會副主席：強拆工廈是「盲搶地」

觀塘區議會副主席莫建成亦指拆卸業安理據不足，當局不應假設所有租戶均退休，更不應扼殺工業；該一帶欠缺街市等配套、交通擠塞嚴重，根本不宜建公營房屋，質疑政府不回收棕地而強拆工廈是「盲搶地」。

另外，有遷入宏昌僅2年的租戶控訴「白捱貴租」，連首個租約都未完便被逼遷。經營滅蟲公司的龍先生2年前遷入宏昌，在現行制度下首個租約、即首3年需按其投標價交租，其後房署才會徵收較便宜的標準租金。

龍生稱，2年前競投底價5,000元的400平方呎單位時，以1.3萬元投得，租金較私人工廈貴數千元，「點解貴都投，因為以前成日被加租逼遷，一加加五成逼你走或者1年加一次。」可惜，一擲17萬元裝修、白捱2年貴租後，公司終難逃被逼遷命運，「就信政府會扶助中小企，先搵政府做包租公，點估到佢一刀切要殺晒2,000戶。」

房屋署回應租戶指控時稱，房委會將為4廈用地開展改劃用途程序，同時清空和拆卸工廈，此舉可縮短重建時間，滿足公營房屋殷切需求。根據租約，房委會有權在給予通知後終止租約，租戶不獲補償，但房委會參考以往做法和當前情況後通過向受租戶提供清空方案。房委會估計部份租戶或退休或結業，但有意繼續經營的租戶可參與競投餘下2工廈空置單位，租戶亦可獲發津貼，當局已通知租戶相關清空方案，會繼續與他們聯繫，回應其意見。

記者 鍾雅宜

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