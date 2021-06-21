「歡迎來到有膽有謀有兄弟的光榮戰場！」是熱門手機遊戲《三國志．戰略版》的宣傳語句，不過有玩家發現，這戰場原來並不歡迎《蘋果》。有讀者發現它最近已將「蘋果日報」、「黎智英」等列為敏感詞，禁止玩家利用有關字眼命名角色及軍營。遊戲公司在截稿前未有回覆。

阿里巴巴旗下的手機遊戲《三國志．戰略版》容許玩家為角色及遊戲內的建築命名，有讀者發現，在《蘋果》及其高層被控違反《國安法》後，未能以「蘋果日報」及「黎智英」作為初始角色或軍營建築名稱，畫面會顯示「內容含有敏感字，請重新輸入」字句。

遊戲內建的聊天室亦已禁止玩家使用「黎智英」一詞，但「蘋果」、「壹傳媒」和「每日一蘋果」等字則未被禁。

「林鄭月娥」亦屬遊戲敏感字禁用

有玩家指，《三國志．戰略版》一向有審查玩家用字，「林鄭月娥」或內地的敏感字眼以往都會被禁用，但有關《蘋果》的敏感詞估計是最近才出現。《蘋果》已就事件向遊戲營辦商查詢，截稿前未有回覆。

《三國志．戰略版》由阿里巴巴（9988）遊戲業務所屬的互動娛樂事業部（靈犀互娛）與光榮推出，於2019年9月上市，營收更突破12億美元。遊戲現時在8個國家推出，於香港App Store策略遊戲排名第22，Google Play策略遊戲則排第4。

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