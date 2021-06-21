5,000元電子消費券將於下月4日開始接受登記，對於二手拍賣網站有商戶稱可提供服務，協助市民套現，從中收取服務費。財政司司長辦公室轄下的財政預算案及稅務政策組主任王學玲在港台節目表示，支付工具營辦商會留意是否涉不當交易，強調私下買賣消費券，雙方均涉及風險，舉例賣家在賣出八達通卡後可報失，註銷八達通卡，買家因此招致損失，「與其諗好多方法點樣套現，不如諗吓邊一個支付工具優惠多啲。」

王學玲在港台節目《千禧年代》表示，消費券由7月4日起，至8月14日接受登記。市民可透過電子或書面表格登記，但由於處理書面登記涉及較多人手程序，故消費券需多等一個月，即最快9月1日才發放。她說，參考上年派發1萬元的經驗，大部份市民已在前期完成登記，相信不會「登記唔切」。

院舍人士可透過監護人代為申請

至於在囚人士可向懲教署透過特別表格申請；而院舍人士若透過監護人領取社會福利金，社會福利署會發信件給監護人代為申請。

被問到有二手拍賣網站商戶稱可提供服務，利用八達通機協助市民套現，從中收取服務費。王學玲說，八達通公司一定會留意是否涉不當交易行為，並提醒私下買賣消費劵，雙方均涉及風險，例如賣八達通卡人士可以去報失，將八達通卡註銷，買家可能因此招致損失。

她續說，營辦商恒常會留意商戶交易情況，若發現到有商戶交易情況不尋常、有故意合謀套現情況，營辦商會通知他們，不排除商戶列入黑名單，取消商戶收取消費券，甚至交由執法機構跟進。

王學玲又指，消費券推出期間，商戶和4間支付工具營辦商會提供不同優惠，強調實際價值比5,000元的消費券更多，「所以與其諗好多方法點樣套現，不如諗吓邊一個支付工具優惠多啲。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）