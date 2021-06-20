美國國家安全顧問沙利文6月17日對媒體表示，未來將會尋求拜登與習近平雙邊當面會談的契機。消息一出，輿論再度譁然，彷彿所謂「中美大交易」（grand bargain）在即，美國民主黨政府即將捨棄價值追求以換取經貿利益。然而細細梳理脈絡便知，大可稍安勿躁，此次發展既符合拜登政府長期的對華方略，也是鑑於近期態勢的談判手法。

拜登對華外交的兩大思路是「多邊主義」和「鬥而不破」，前者尋覓夥伴，共同分攤成本；後者控管鬥爭成本，此外強調「不破」，亦為夥伴們相挺時減輕心理負擔，以及維持美國已經盡了人事的國際觀感 。

先論多邊主義，拜登六日歐洲之行，連續參與七大工業國（G7）、北約和美俄雙邊的三場峯會，成功將中國議題納入G7和北約兩大西方多邊峯會的公報之中，北約公報首次明文將中國稱為「系統性挑戰者」，G7 公報則首次納入台灣海峽和平議題，兩者都對香港議題做出關切。

北約公報雖然對中國議題置喙相對較少，但將中國定位為「系統競爭者」，並強調中國特質是「軍民科技融合發展」，便為後續在敏感科技和通訊基礎設施的交流上，北約增強彼此互賴性，提高對中國排他性，埋下了伏筆。

本屆G7，西方特別邀請澳洲、南韓、南非、印度作為觀察員，前兩者是加強G7與北太平洋之外的友國的連結，後兩者皆為中國有份的所謂「金磚五國」（BRICS）成員，相當於美國意圖挖中國牆角。拜登與俄國總統普京舉行雙邊會談，也是意圖繼續削弱中共外援。

俄國同時為中國外交重點的「金磚五國」和上海合作組織的重點國家，前者牽動聯合國，後者涉及中亞和中國西部安穩。俄羅斯自有其大國傳統，固然國力下滑，亦不甘心輕易作中美附庸，因此拜登僅將目的設定在蠶食，只要為中俄關係引進新的不確定性，便足以迫使中國回防後方。而普京亦不介意藉此自抬身價。從美俄峯會之後發表戰略性模糊的簡短聲明，承諾日後將展開目的和時間點皆不明朗的「戰略穩定對話」，雙方目的皆已達到。

美在有利局勢下和中國談合作

將視角拉遠，拜登政府對於中國政府從一開始便條列出三大籃子：該競爭時「競爭」、能合作時「合作」、不得不對抗時就「對抗」。沙利文在此時提中美峯會，便是在競爭有成之時，在對美國相對有利的局勢下和中國談合作。

為何如此？主要是談判手法和擠兌北京。一來，就如同3月份，拜登政府國務卿和國防部長雙雙訪問日本、南韓、印度等友邦之後，再挾帶餘威至阿拉斯加和中國談判一樣，美國甫於G7和北約合縱有成，此時接觸中國相對有利。

二來，習近平甫於5月底政治局會議上，呼籲在國際上建立所謂「可信、可愛、可敬的中國形象」，似乎意圖弱化西方抗中陣線的向心力。拜登恰好「打蛇隨棍上」，趁機擠兌和驗收之：若是峯會時中方在重要議題上有所妥協，美國和友邦自收其利；若中方出於民族情緒需要而強硬反擊，則拜登便可弱化中共和緩論述的可信度，維護西方向心力。

三來，其實沙利文對於峯會提法極盡戰略模糊之能事，絕不說死會議形式或時間點。他僅模糊表態也許可以在10月份G20會議期間見面，或者另覓契機純打電話也行。既然無明確計劃，又何須明確拋出議題？可見僅是拋出免費的風向球當作籌碼，誘引北京在會議之前，自我審查，北京政策越符合美國期待，則會議規格和時間點便會越好。

美國的對華政策團隊熟諳中共外交套路，可見一斑。在此脈絡下來看沙利文對於美中峯會可能性的暗示，便可知，拋出誘餌乃是基於近期局面對美國有利，既然此局面是在高舉「價值觀外交」的旗幟下造成，就算舉辦峯會，也無需過慮美國會輕易放棄價值。中美戰略，價值競爭依然會是主旋律。

宋文笛

澳洲國立大學亞太學院講師