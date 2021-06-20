房屋委員會上月底宣佈拆卸4幢工廈，料興建4,800個單位。有受影響的九龍灣業安工廠租戶指該廈大部份單位涉及重型機器，但政府津貼連裝修及搬遷費都不夠，若要領取提早遷出津貼更要租戶在農曆年期間搬遷，而重建公佈後鄰近工廈隨即加租或封盤，房署卻只提供60個空置單位予2,000租戶競投，「畀露宿者都唔夠啦」。有宏昌工廠租戶坦言日日在60、70°C高溫下工作只為糊口，亦希望守住父親留下來的60年鐵器老字號，但無力搬遷只能結業，「為咗四千幾個單位，隨時打爛成萬人飯碗。」

記者 鍾雅宜

子承父業 14年後再遭逼遷

房委會上月底公佈拆卸旗下九龍灣業安工廠、火炭穗輝工廠、長沙灣宏昌工廠及葵涌葵安工廠4幢大廈，料提供4,800個單位，但4廈涉及2,088份租約及暫准證，當局計劃18個月內清場，租戶可競投餘下2幢工廈空置單位，但僅得60個供投標，推算約35戶爭1個單位。

其中宏昌已有關注組組織至少200多租戶反對計劃，在該廈地舖經營五金鐵器公司的陳先生（化名），是本港少數仍生產重型鐵器模具的五金公司，供應地盤及碼頭等。其父親60年前在愛秩序灣創業，由寮廠遷至房署九龍灣工廠大廈，07年該廈拆卸後遷至宏昌工廠，沒想到14年後再遇逼遷。

「點解要連微小企都殺埋？」

「我哋都係想自力更生，點解要連微小企都殺埋？」陳口中的自力更生一點都不容易，60歲的他幾乎每天要對着火爐工作，「打鐵好辛苦，夏天好熱，冬天都熱，最熱60、70°C，都無辦法，響呢個範疇仲可以掙扎求存，但離開我甚麼都不是，只能拎綜援。」

他稱疫情下建築業受挫，其生意大跌一半，仍勉強捱住，沒想到遭政府趕絕；房署稱有空置單位供競投，但根本沒有地舖，「我哋呢款重型機上唔到樓，無得投」，私人工廈租金至少貴七成，10多年前他曾花30萬元裝修，今次津貼連裝修費都不夠，「生存唔到，惟有結業」，養活三代人、父親一輩子的心血隨時毀於一旦。他稱不少租戶亦屬家庭式微企，以約2,000戶平均每戶聘用數名員工推算，「為咗四千幾個單位，隨時打爛成萬人飯碗。」

「明明呢度出租率九成幾，點解要揀呢度？」

58歲的方先生則在業安工廠經營五金店，公司成立30年，專造機械零件及維修工作。容易被人看輕的五金業，其實講究手藝又考耐力，他專造的零件在行內買少見少，「要學成3年先滿師，機械又好熱，呢度無冷氣，夏天有成38、39°C，不過都慣咗，我哋呢代人個個都辛苦捱出來。」

他以往與友人合夥，因生意難做變成一人公司，疫下生意跌三、四成，「都叫捱得住，唔求政府扶助，最大幫忙就係畀呢度地方我做」，但當局下旨清拆，18個月內清場，「私人廠房根本負擔唔到租金，呢度500呎租6,000蚊，出面起碼要8,000、9,000蚊，知道拆就加租，搞唔掂。」

他至少有6、7部大型機器，要吊運搬遷，費用高昂，「呢度拆就只有結業，只係想政府畀多幾年我哋做落去。」他形容當局零諮詢，「明明呢度出租率九成幾，點解要揀呢度？」

「10幾萬（賠償）一定唔夠」

製造汽車零件等的輝哥亦是業安廠戶，以6,000元租用500平方呎單位，預料私人工廈同類單位租金至少多一倍，「政府一宣佈重建，4區都加租同封盤，2,000戶一齊搶，即使得三分二繼續做，出面個市承唔承受到？」

以其500平方呎單位計算，推算獲得10多萬賠償，「搬啲機械過去加埋裝修拉電，10幾萬一定唔夠」。他稱房署為願意在2月底前遷出的租戶提供額外10萬元津貼，「今年2月係農曆新年，要提早7日交匙，即係新年要搬，邊個同你搬呀？簡直同巿民有仇」。

他稱即使房署指有空置單位可競投，「得60個，畀露宿者都未夠，仲要價高者得，即係爭崩頭啦。」他直言，業安不少租戶均是靠單位經營小生意糊口，「出面唔會請，即係推咗班人去拎救濟」。他期望當局至少將清拆期延長至3年，賠償金額期望能增加一倍。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）