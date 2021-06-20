【本報訊】本港連續13日沒有COVID-19本地感染個案，政務司司長張建宗預告，將以「疫苗氣泡」的落實情況和疫苗接種進度，檢視本周三到期的社交距離措施有否放寬的空間。有傳媒引述消息，食肆營業時間及同枱人數或可獲延長。

本港昨日新增一宗輸入個案，36歲男患者任職機組人員，6月19日乘RL9933班機從俄羅斯抵港，帶有L452R變異病毒株。

為求谷針，政務司司長張建宗昨日在網誌再鼓勵市民盡快接種疫苗，以早日恢復港人與內地和海外的人員往來。而現社交距離措施維持至本周三，他稱當局會視乎疫情發展、疫苗接種計劃的進度，以及「疫苗氣泡」措施的落實情況，認真檢視是否有空間放寬社交距離措施。

張建宗在網誌指政府已起「帶頭作用」，安排公務員等在接種一劑疫苗後可享「疫苗假期」或申請特許缺勤一天，藉此呼籲僱主鼓勵員工接種疫苗，為員工安排「疫苗假期」。他認為政府提供的疫苗「符合安全、效能和質素要求」，強調只有「全城起動，快打疫苗」，才能盡快建立保護屏障。他強調，疫苗接種率越高的地區，越有條件盡早恢復經濟及社會活動。

網媒香港01則引述消息，本周三到期的社交距離措施可獲放寬，包括食肆營業時間及同枱人數，而有打針人士的放寬程度更大。

停發院舍強檢津貼

勞工及福利局亦配合谷針，局長羅致光昨在網誌表示，院舍員工本周五起的強制檢測期將由每14日縮短至每十日一次，未來更會再縮短至每七日一次，政府同時停止向接受強制檢測的院舍員工發放每月200元的特惠津貼，9月起停止支付安老院及殘疾人士院舍經營者自行安排的檢測費用。他稱每月200元的特惠津貼造成防疫障礙，例如有員工會為了領取津貼而不願打針。