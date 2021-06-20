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【本報訊】由流亡海外立法會前議員羅冠聰等設立的「2021香港約章」網站早前被短暫封網後，疑再因港區國安法遭封殺。有報道引述消息指，警方國安處近日再引用國安法封網。羅冠聰向傳媒稱，封鎖不影響「約章」運作。

網站「2021香港約章」今年3月由羅冠聰、張崑陽、許智峯及梁頌恆等海外港人成立，講述離散港人信念，提出跨黨派國際倡議工作等。該網站本月初一度無法瀏覽，當時羅冠聰於facebook稱，香港警方曾向負責設立網頁的以色列公司「Wix」發信，要求將網站下架，指網站內容涉違反港區國安法。經羅交涉後，網站回復正常，Wix當時回覆本報時指網站被「錯誤移除」，並就事件致歉。

網媒「香港01」日前引述消息報道，有本港電訊服務商收到警方指示，本月18日起禁止用戶瀏覽約章網頁。

羅冠聰前日在facebook專頁指，香港電訊商再度被港警勒令封網，在港要使用VPN才可瀏覽約章網站。羅預計相關事件只會越來越多，香港人所面對的資訊壁壘只會有增無減，冀大家善用VPN。羅接受《明報》查詢時補充，封網不影響約章運作。

用VPN才可瀏覽

本報記者昨嘗試登入網站，網站無法顯示，使用VPN後才能正常登入。根據測試，若使用電訊盈科、香港寬頻、3香港及數碼通等一般家用網絡均無法瀏覽該網站，但部份網絡的商業用戶則仍可在毋須使用VPN情況下登入網站。

約章發起人之一的青年新政前召集人梁頌恆亦在facebook稱，約章網站在香港境內被封鎖，加上《蘋果日報》和「立場新聞」亦明顯岌岌可危，梁憂慮香港人將面對資訊斷層，留港港人將會越來越難知道外界發生的事，在外港人也越來越難知道香港的事。

警方昨日回覆指，不評論個別個案，稱警方採取任何行動，會按實際情況依法處理，並指根據國安法，警方可要求服務商對發佈在電子平台上相當可能構成或導致危害國家安全罪行的電子訊息，作出禁制行動。

民權觀察成員王浩賢表示，資訊自由對國際城市非常重要，執法部門按法例封鎖資訊或網站時應清晰交代原因；現時有網站傳聞被封，惟官方卻對此不置可否，情況並不理想。

王浩賢又指無法登入的網站均涉及政治表達，令大家憂慮表達空間減少，公眾應關注相關情況未來會否惡化。