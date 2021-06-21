網民前年12月9日發起「大三罷」，警方當日凌晨在上水一個商場天台拘捕多人，其中三人因逃跑時遺下電鑽及帶釘膠管等，被裁定串謀刑事毀壞罪成，同案一名男教師亦因管有剪刀及剪鉗等，被裁定管有非法用途工具罪成。四人還柙至今天判刑，裁判官黃國輝指案情嚴重，眾被告在深宵集體製造物品供當日行動使用，嚴重可引致車輛爆胎，造成交通意外，判處兩名成年被告監禁5個月及8個月，案發時年約18歲的另外兩名少年判入更生中心。

判刑後，第四被告謝銘基步入囚室前向旁聽席大聲呼喊一個名字，並謂：「等我娶你啊！」亦有被告向旁聽人士揮手及高叫：「父親節快樂！」公眾席上則有人說：「等你出嚟！到時見！」

辯方投訴感化報告不少資料出錯

罪成被告依次是地盤工人何國基（40歲）、學生陳家維（18歲）、學生林曉偌（19歲）及男教師謝銘基（32歲）。首三名被告與另一名陳姓學生被控串謀刑事毀壞罪，控罪指他們前年12月9日在上水天平邨商場停車場天台犯案。謝則被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，涉及兩把剪刀、兩把剪鉗及一支士巴拿。

代表第四被告謝銘基的大律師求情指，謝的前同事、學生及學生家長均對他予以高度讚揚，指他的訓練對學生有很大幫助。被告求情信指，自己是家中經濟支柱，早前還柙後影響家庭經濟，對此深表歉意。其父有長期病患需經常覆診，包括心律不正、高血壓及膽固醇過高。被告的母親今年4月因心肌梗塞接受通波仔手術，之後身體一直虛弱。

此外，求情揭露感化官撰寫的更生中心報告有不少資料出錯。代表第二被告的大狀指，報告稱被告無心向學及學業成績差，但其實被告在小學以及重讀中三那年，均考得頭十名。大狀指被告目標是讀大學，視乎判刑結果，打算明年或後年報考中學文憑試，惟大狀強調「人品比成績更重要」，指被告獲讚揚為人正直善良。

第三被告的大狀亦指出，更生中心報告提及本案有警員對群眾作出驅散，明顯不是本案案情，相信感化官撰寫報告時與另案混淆，希望法庭留意。

本案五被告 僅17歲學生脫罪

裁判官黃國輝判刑指，案中已完成的帶釘膠喉數量不少，達30多件，「凸晒啲釘出嚟」，現場亦有電鑽及螺絲釘，被告明顯是於深宵在現場製造帶釘膠喉，準備當日使用，屬有預謀及集體犯罪。而帶釘膠喉輕則會損壞車輛車胎，重則引致爆胎釀成交通意外，案情嚴重。

就陳林兩名學生，裁判官接納報告建議，判兩人進入更生中心。首被告判監8個月，至於第四被告，裁判官採納6個月作量刑起點，因應其父母情況，酌情扣減一個月，判監5個月。

同案第五被告、17歲陳姓男學生並非在現場被捕，而是在事發後兩天被捕。雖然警員供稱當晚燈光充足，但黃官早前裁決指不清楚現場燈光強弱，加上警員的觀察時間短，警方事後亦沒有安排認人手續，證供基礎不良，裁定男生串謀刑事毀壞罪名不成立。

【案件編號：FLCC1704/20】

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