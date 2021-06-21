最大的公立醫院醫生工會、公共醫療醫生協會（PDA）本月中換屆，經常接受傳媒訪問的馬仲儀醫生退下主席一職。接任的屯門醫院婦產科副顧問醫生凌霄志承認，工會要在「圍城之下」殘喘，只能無奈接受一些「肉隨砧板上」的現實，包括海外港人醫生將會免試回流、更多醫生移民離開公院、《國安法》之下工會隨時會被取締等等。但他承諾，「在這個做醫生越嚟越辛苦的年代」，即使可做的已很有限，工會也要做個稱職的「精神支柱」；當醫生需要幫忙、捍衞權益時，「畀大家知道，仲係有同事願意行出嚟，願意stand for大家」。

記者 于健民

大時代下「出嚟講嘢依舊需要」

反修例運動那年，凌霄志擔任屯門醫院醫生協會會長。10月4日，便衣警在元朗槍傷一名14歲少年，送屯院救治不久，大隊防暴警衝入醫院大堂持槍戒備。翌早，他代表醫生向院長表達意見，「其實（警察）從來都有途徑喺醫院搵人，當傷者接受咗治療之後，佢唔會自己走到出醫院，到時可以正當途徑落口供」。事後，醫管局也向警方表示關注事件。

經此一役，他認為在大時代下，做醫生除了診治病人，「出嚟講嘢依舊係好需要」，去年決定加入PDA執委會。《國安法》來臨後，仍願意接替馬仲儀任會長的醫生不多，他思前想後，認為「唔怕做」，決定去馬。

「呢個時勢，唔怕做已經好難得喇！」身旁的馬仲儀笑道。

由代表一間醫院到代表醫管局逾6,000名醫生，凌霄志明白PDA不會只關注醫生權益、醫院事務，也承載同工的訴求。只是過去一年風雲變色，十個香港人，隨時七個想移民，三個坐言起行，凌形容，香港越來越複雜、問題增加但解決方法不斷減少，也許有些事情或要無奈接受。

對海外港人免試感不安：感覺（背後）好多操作空間

最明顯的例證是海外港人免試回流執業。凌霄志表示，政府從不透露醫學院名單根據什麼標準產生、如何說服醫學界，「我哋仍然係好不安、感覺（背後）有好多操作空間⋯⋯其實歐、美好多醫學院，（考試）合格率高，就算放寬，可能都冇咁大擔心，問題係內地醫學院，（質素）可以好參差，咁係咪根據單一機構嘅醫學院排名就可以了事呢？」只是在建制派把持的議會，方案必定通過；政府見過醫學團體後，也不曾提出任何修訂。

馬仲儀說，政府簡單把公營醫療問題歸咎於人手問題，實則公立醫院也缺病床、缺資源、缺土地，當局卻視而不見。公院醫生確實不夠，卻是因為醫院服務量「爆燈」、辛勞工作換不來晉升前景，停留在副顧問職級近20年的醫生比比皆是，醫管局也視之不見，難怪醫生離巢。

無奈要接受「肉隨砧板上」

她又表示，專業人士對香港失去信心，紛紛移民，這是政府之過，沒理由要醫學界無辜承擔打開潘朵拉盒子的後果。凌霄志也點頭同意，但認為「肉隨砧板上」，在香港新常態，只有硬食。

凌霄志說，在新常態下做醫生太多包袱，顧事業更要顧孩子。當他們擔心政權會否給下一代擁有民主、公義以至「講說話」權利時，工會也隨時面臨被執政者以《國安法》「清算」的危機。除了妥協，也只好更小心發言，一些社會事情，或許不能再說太多。

馬仲儀承認，這種取態自她部署離任時已開始，因為紅線到處都在，在勞工事務以外必須非常謹言慎行。她稱，以往PDA的意見，得到醫管局的重視、政府的尊重，「但喺可見將來都好難都再有以往嘅光景，因為能夠走落去都好唔容易。」

凌霄志指，這不代表PDA「認低威」或淪為「福利莊」，「2019年之後嘅香港，基本上大家日常生活所有嘢，都係要諗一諗呢個《國安法》㗎喇，都唔係淨係話工會工作入面⋯⋯（但）我覺得做工會其中一樣嘢係stand for justice，依個係唔會褪後嘅嘢，咁當然，喺《國安法》底下，大家都係要遵從法律，亦都係要小心行事⋯⋯可以講係見步行步。」

「話畀大家知仲有同事願意行出嚟」

他認為，即使紅線再多、風雲再變，PDA也會有價值地生存，是所有醫生的精神支柱。「即係話畀大家知道，仲係有同事願意行出嚟，願意保護大家嘅權益，願意stand for大家嘅時候。實際上我唔期望可以做到啲咩驚天地嘅事情，但係我覺得仲有人為大家行出嚟，依一個精神呢，亦都係有好多同事，好多年冇咩點聯絡嘅同學，會send message，會話恭喜或者多謝我做呢樣嘢嘅時候，（對我亦）係一個好大嘅精神支持⋯⋯特別是FDU（前線醫生聯盟）可能會結束，當然我唔想係咁，如果發生咗，PDA就更重要。」

訪問尾聲，兩任會長被問到覺得公營醫療的「十年」版會係點樣，他們都悲觀認為在大灣區融合後，問題只會越滾越大，基層病人只會受更多的苦。但凌霄志不忘補充：「無論社會點轉變，都本着初心、職責做自己工作，PDA一直、永遠都企喺員工嗰邊。」

凌霄志簡歷

年齡：35歲

職位：屯門醫院婦產科副顧問醫生

履歷：港大醫學院內科全科醫學士（2008年畢業）

婦產科醫學院院士

屯門醫院醫生協會會長（2019年至2020年）

公共醫療醫生協會（執委：2020年；會長：2021年）

資料來源：受訪者提供

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