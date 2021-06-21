醫院管理局近月放寬安老院及殘疾人士院舍探訪安排，並恢復了8間療養醫院的特別探訪服務。醫管局行政總裁高拔陞指，隨着疫情情況穩定，望今周內能由18間提供特別探訪服務的非急症醫院增至22間，並於今日稍後公佈詳情。另外，醫管局將安排普通科門診為病人提供疫苗諮詢服務，但估計需求不大。

現時已接種兩劑疫苗和進行隔離14天的探訪者，到醫院探訪前無須進行核酸測試。高拔陞今早出席電台節目時指，隨着疫情比較穩定，亦越來越多數據顯示疫苗保護性高，希望今周內能由18間提供特別探訪服務的非急症醫院增至22間，並會於今日稍後公佈放寬特別探訪安排的詳情。

他另指，有醫院設特別探訪病房，希望能夠增加此類病房，期望探訪能由每星期1日增至2日。他以屯門醫院設有大型康復病房為例，考慮到有病人住院時間較長，會恩恤探訪安排，亦認同放寬探訪風險不大，認為大部份療養醫院可以做到特別探訪安排。

認為市民已明白疫苗資訊：打得流感針大致上都打得

普通科門診將開放疫苗諮詢時段，市民接種疫苗前可先致電門診部預約諮詢，而門診部亦會安排一定名額提供相關服務。被問到醫院開放疫苗諮詢名額數量，高認為需要疫苗諮詢的市民「人數就唔應該太多」，見市民已明白疫苗的資訊，有需要會「額外調配人手」。

他鼓勵市民接種疫苗，重複指「打得流感針大致上都打得」，又引述一醫管局最新數據指有約36,000員工接種疫苗，強調疫苗「非常之重要， 非常之有效，非常之安全」。他指，醫管局於上星期試行為長期住院的精神科病人打針，現會礦展服務，續步為長期住院的病人接種疫苗。

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