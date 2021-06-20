本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

COVID-19在本地的疫情緩和，直至昨日（20日）本港已錄得連續13日沒有本地個案。而昨日僅新增1宗來自俄羅斯的機組人員確診個案，距離與澳門商討通關的條件僅餘1日。

6.21起收緊印尼來港檢疫

政府6月21日起，收緊從印尼來港人士的登機及檢疫要求。政府指鑑於當地疫情持續不穩，並從抵港檢測及強制檢疫期間發現帶有N501Y變異病毒株的輸入個案，決定將現時為B組指明地區的印尼，提升為A2組指明地區。

所有在登機當天或之前21天曾逗留印尼的人士，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內核酸檢測，並取得陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。抵港後，他們須在機場先檢測，待陰性結果後，須乘搭政府專車前往指定檢疫酒店強制檢疫21日，其間要檢測4次，並在抵港第26天於社區檢測中心強制檢測。

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設10多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日（21日）會在西營盤社區綜合大樓增設流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至6月27日）

●黃大仙廣場（至6月27日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至6月27日）

●旺角麥花臣遊樂場（至6月27日）

●尖沙嘴漢口中心外（至6月27日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至6月27日）

●元朗安興遊樂場（至6月30日）

●天水圍天瑞體育館（至7月11日）

●屯門建生社區會堂（至6月27日）

●大埔社區中心籃球場（至6月27日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至7月11日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●西營盤社區綜合大樓（6月21日至25日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至6月27日）

●大角嘴櫸樹街（至6月27日）

●天水圍天盛苑盛譽閣對出有蓋行人通道旁的空地（6月23日）

●沙田大會堂廣場（至6月27日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至6月27日）

6月份周日及端午節續設流動採樣站為外傭檢測

勞工處宣佈，6月份的周日及端午節（14日）繼續在外傭經常聚集地點設流動採樣站，提供COVID-19檢測服務。4個流動採樣站分別設於中環遮打花園（近港鐵中環站J2出口）、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）、荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）及荃灣公園大河道入口（近港鐵荃灣西站D出口）。

流動採樣站於6月份的周日（6日、13日、20日及27日）及端午節（14日）開放，時間為上午10時至下午5時。外傭須帶備香港身份證或護照，並即場於政府網站登記個人資料，以便接收電話短訊通知檢測結果。屆時檢測承辦商會為接受檢測的外傭提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務。

街巿檔販等特定群組檢測網上登記延至6月30日

食環署表示，除為上水屠房從業員提供定期檢測服務外，亦會繼續為特定群組，包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒病檢測服務。計劃的網上登記截止日期已延至6月30日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈將展開第17輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於6月25日至7月8日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於6月11日至24日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於6月11日至24日期間值勤，須於5月28日至6月10日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

新增2間第四輪檢疫酒店 總數增至33間

政府公佈新增2間第4輪指定檢疫酒店，連同5月20日公佈的31間酒店，第四輪酒店共33間，提供房間約9,000間。政府表示，第四輪指定檢疫酒店所提供房間的數目，可因應需求在有需要時調整。若連同部份酒店可提供的備用房間，第四輪指定檢疫酒店可提供的房間數目逾11,000間。合約期由6月20日起至8月31日。

新增的2間檢疫酒店分別為灣仔區的香港銅鑼灣皇冠假日酒店及油尖旺區的香港喜來登酒店，合共額外提供房間約500間。目前一共有8間檢疫酒店位於中西區，灣仔區有7間，九龍城區及油尖旺區各自亦有5間。

政府表示，鑑於近日對指定檢疫酒店需求的增加，決定進一步加大第4輪檢疫酒店的房間供應。除與早前已公佈的第4輪檢疫酒店商討開放備用房間以供預約外，亦聯絡了早前有意參與第4輪計劃但未獲邀的合適酒店，並了解其繼續參與的意向後，落實新增2間第4輪檢疫酒店。

本港疫情

●確診（截至6月20日15:55）

11,886宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

2人出院（第11853、11884號個案），共11,614人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

30名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、1人嚴重（第9907號個案），其餘28人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至6月20日09:05）

兩岸最新疫情：大陸周六（19日）新增23宗確診個案，全部是境外輸入個案，分別是廣東12宗，雲南4宗，上海3宗，浙江2宗，福建1宗，四川1宗。累計確診91,587宗，死亡4,636人。台灣累計確診13,896宗，累計死亡538人。

外國疫情（截至6月20日09:15）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.77億、死亡人數超過385萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,352萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數突破60萬。印度確診人數突破2,982萬，死亡人數超過38.5萬。巴西確診人數超過1,78８萬，死亡人數突破50萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。哥倫比亞、西班牙、德國、伊朗確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、墨西哥、烏克蘭、秘魯。印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等11國確診宗數均超越100萬大關。

●巴西衞生部長奎羅加（Marcelo Queiroga）周六表示，巴西境內感染COVID-19病故人數已突破50萬大關，排名全球第2高，僅次於疫情最嚴重的美國。

●英國單日新增10,321宗確診，連續三日過萬宗。印度變種病毒株（Delta）個案過去一周增加79%。英國政府一位科學顧問指出新一波疫情的確正在英格蘭爆發。

●俄羅斯全國單日新增17,906宗確診，新增466宗死亡個案。印度變種病毒株（Delta）肆虐俄羅斯，莫斯科錄得單日確診9,120宗，死亡個案76宗，新增確診數連續兩天創新高，比兩周前的每日3,000宗大幅攀升。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）指出，90%新增個案是印度變種毒株所致。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,536,687 (601,720)

印度 29,823,546 (385,137)

巴西 17,883,750 (500,800)

法國 5,817,272 (110,886)

土耳其 5,365,208 (49,122)

俄羅斯 5,237,847 (126,761)

英國 4,636,990 (128,234)

阿根廷 4,258,394 (88,742)

意大利 4,252,095 (127,253)

哥倫比亞 3,917,348 (99,335)

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