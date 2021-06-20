手機用戶請按此放大圖表

社民連秘書長吳文遠（Avery）今年5.1喺深水埗擺街站期間，遇上一位同佢一樣英文名嘅8歲男仔，當時呢位「小Avery」就喺寫畀黎智英嘅心意卡話：「黎智英叔叔，多謝你為所有手足、香港的付出，多謝你！THX！香港人唔會忘記你！8歲的Avery上。」，令吳文遠呢位「大Avery」都讚佢好厲害。

事隔唔夠一個月，吳文遠已經因為前年10.1遊行案，5月底被判入獄14個月，但呢位「小Avery」就好有心，特別寫信畀呢位「吳文遠叔叔」，問吳文遠仲記唔記得5月時見過佢，又問吳文遠平日鍾意睇乜嘢書，叫吳文遠記得要回信畀佢同教佢英文，臨尾仲寫上：「一齊撐住，香港人在支持你！！！」

手機用戶請按此放大圖表

胡志偉子：爸爸意志冇消磨

目前身處喜靈洲監獄嘅吳文遠收到信後，本月10日即時回信，話超開心收到呢位小朋友嘅來信，話自己當然記得對方，並透露自己都好鍾意睇書，現時每日都會睇五至六個鐘。向來英文好過中文嘅吳文遠，信中又用英文透露已經喺獄中完成三本好厚嘅英文小說，並已叫咗朋友送一本《星際快閃黨》（The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy）嘅小說畀「小Avery」做禮物，希望佢慢慢睇完後，話佢知自己識得明幾多。大家如果想睇吓「小Avery」同「大Avery」嘅窩心親筆信，可瀏覽吳文遠嘅facebook。

另外，胡志偉廿多歲嘅仔噚日亦喺胡志偉嘅fb專頁刊登畀爸爸嘅信，話每星期到探望爸爸，見到佢由最初垂頭喪氣，到後來因對家人帶來額外負擔道歉，繼而開始鼓勵家人，希望妻兒生活節奏不會被打亂，爺爺嘅離世，終於令胡切實地感受到嗰份無力感。但隨着時間流逝，仔仔見到爸爸精神已經回復過來，牆內高溫亦冇消磨爸爸一直堅持的信念和意志，相信呢個就係父親畀自己最重要嘅身教，之後寫道：「這個父親節是特別的，沒有燭光會燃點起，但卻開始灌溉心中這顆珍惜的種子。老豆，父親節快樂，更要平安、健康！」

李八方