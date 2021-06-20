國安處500警搜《蘋果》，一輪翻箱倒篋，羅總間房，主機被拆走，文件櫃打開，空空落落，但其實他的房，本來就如此。彷彿隨時可以起身，拿起背包就走。

星期日，高層放假回氣，羅總返工。我這些做細的，工作大小事，由早到夜，密密請示。有時工作group未得到回應，羅總就是「及時雨」。

「越夜越美麗」

也許我也是他的「及時雨」。「返工？」「當更？」「公司？」「幫忙」WhatsApp對話開場白九成如此，兩個字。主要指示包括改題，換主圖。大部份都是換圖。文字工作他自己來，逐篇稿自己改。

我常返夜，正常收工時間是凌晨1點半；1點半之前總有無數「驚喜」，我也習以為常。羅總吩咐完新派的工作，淡淡然說：「越夜越美麗」。有次我真係「一手都係」，他說不急：「長夜漫漫」。凌晨1時14分。

「早收工」、「謝謝幫忙」，每次忙完，羅都會這樣說，加合十emoji，禮貌周周。有時為減輕我的工作量，他會自己炒稿，10分鐘內文相齊：「炒稿好易。」他做了個OK手勢說。我忘了他是政治記者出身。

「我改到精神病㗎」

每一個深夜，我跟羅總都是這樣隔空「共渡」。他跟我其他老闆一樣，好像無睡意，翌日又早早現身。喇沙書院舊生會換屆，他很緊張此事，一直跟貼，我自是不敢鬆懈；因為建制派不斷check票，凌晨3點幾才有結果，我搞到凌晨5點。第二朝一早，羅總傳來短訊：「你仲癲過我，我凌晨3點就收皮了。」

他喜歡親力親為，「自己新聞自己改，好正常」。精簡是首要，不像我，囉囉嗦嗦。大刀一揮，三段式長題變成一句，「我同大家對起題標準有唔同」。

有次他忍不住，WhatsApp我說很多稿caption「幾百字咁長」、「幾段圖片說明，夾埋就變咗一篇文」，吩咐我：「請提一提同事，我改到精神病㗎。」然後是罵小題，「分題唔應該同大題重複，如重要上大題，次要起分題，兩條一樣，是主次不分。」補加一句「我長氣⋯⋯謝謝幫忙。」

「我係典型處女座。」他解釋，又說自己有選擇困難，賜題時一賜就3條，「幾個組合，你組合吓」。

他甚少罵人，我只見過兩次。他常說起題要簡單直接，「唔好俾語言偽術干擾」。

「你冇嘢做可以搵我」

高層忌諱被笑離地，但羅總呢，他說自己「離地」，想多聽員工意見。有時入房面見，有時上canteen。又是一個星期日。5月9日。他WhatsApp問：「去五樓tea？」我問：「現在？」「係」。當時我又係「一手都係」，忙爆，他變身「魔鬼」：「一陣先睇啦，唔怕既，星期日，又冇疫情記者會」。連發3個messages「引誘」。

很多同事分享過跟羅總tea的經歷，我那次呢，正值《蘋果》大規模辭職潮，上到去，心裏盤算：想點？他先問我對另一組有何看法，有甚麼需改善。我一頭霧水，人家內政，我點知？傾傾吓，我轉話題，講番離職潮。他問：「你會唔會遞信？」我說：「唔知之後有咩好做。」「點會冇嘢做？大把嘢做啦！如果你冇嘢做可以搵我，大把嘢畀你做。」

我問他：「咁如果你唔做《蘋果》會做乜嘢？」永遠恤衫西褲皮鞋像個文弱書生的他，答案令我震驚：「參加3項鐵人訓練。」還一副「使唔使咁驚訝？」表情說：「又唔係去比賽，參加訓練之嘛。」

「唔想警察上門拉我」

然後說到去年8月1日，200警搜蘋，他一夫當關。每提起這件事，他都面紅。他說出事那天比平時早返工，因為一個原因。「我唔想警察上門拉我，嚇親阿媽同老婆。」然而，6月17日清晨，羅總卻是在家中被警察帶走。

6月19日，星期六。西九裁判法院。送車那條路，很熟，因為那張相。相中在跑的是羅，送的是黎智英。他一邊跑一邊揮手，路旁樹蔭正濃，陽光正好。我踏上這條路，送的卻是張生跟羅總。

庭上的羅總，離我很遠，神情繃緊，有時暗暗搖頭。不准保釋，兩人被押返荔枝角，張生回頭望向山頂上攝影師的鏡頭，羅總沒有。

處女座的人，大多潔癖，神經敏感，有正義感，最討厭不合理的事。

大樹默然，陽光還是灑得一頭一臉。我覺得冷。

「早收工！」回到公司，熟悉的環境，不會見到羅總身影。這個夜，和之後很多個夜，也許會是一段很長的時間，WhatsApp也不會再傳來他的指示和叮嚀。他最後給我的訊息，是「謝謝」。6月16日。

我知道，上天一定會守護好人，包括所有無名抗爭者。

各位保重。

即時新聞編輯 吳佩思

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