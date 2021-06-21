確診變種新冠病毒的印裔男與其菲裔女友因涉嫌虛報和隱瞞資料，導致病毒擴散，早前被落案起訴。案件今於九龍城裁判法院再訊，兩人承認控罪。控方案情指男被告為零號病人，在柴灣興華二邨的群聚聚會感染多達11人。男被告求情指，他不欲家人被查問才隱瞞行蹤。女被告則表示已深感後悔，並向港人致歉。主任裁判官嚴舜儀將案件押後至7月5日，其間索取被告的背景報告，兩被告即時還押。

菲律賓裔女被告Victoria Marie Alcaide Guadiz（31歲）被控一項未有向獲授權人員提供資料罪，指她於今年4月17日在香港未有向獲授權人員提供她所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能已蒙受染上2019冠狀病毒病的危險的人。

至於其印度裔男友Mohamed Rizvi Syed（30歲）被控一項向獲授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料罪，指他於4月16日在香港明知而向獲授權人員提供屬虛假的資料，即他於4月10日至11日期間只到訪尖沙嘴和佐敦，且無參與任何聚會。

案情指男被告任職工程師，女被告任職護士，二人為情侶。男被告於今年3月19日從杜拜抵港，隨後接受隔離至4月8日，4月16日確診感染變種病毒。他報稱期間一直居於女被告位於佐敦伯嘉士大廈的寓所。其後衞生署註冊護士致電查詢男被告抵港後行程，男被告疑謊稱只曾於4月10日及11日到過尖沙嘴海港城購物以及曾到過長洲，但沒有參與任何聚會。

及至5月4日，入境處與他會面作進一步了解時，他才披露曾到訪大嶼山塘福村、東薈城、愉景灣，以及到過東涌永諾富特東薈城酒店過夜，並承認曾參與柴灣興華二邨的聚會。

當衞生署註冊護士致電女被告查詢行蹤時，女被告起初否認認識男被告。其後護士將男被告的全名私訊給女被告時，她改口承認曾與男被告到過長州。護士續指男被告的病毒測試呈陽性反應，女被告卻立即否認認識男被告，並且收線。

警方調查後拘捕二人，男被告於會面紀錄中表示不肯定查詢人士的身份，因此才沒有披露到過東涌。他又自言只是一名旅客，不清楚東薈城及塘福村的位置。男被告又解釋，並不覺得與女友家人會面屬聚會性質。女被告則於會面紀錄下承認，她只是忘記披露曾到訪東涌諾富特東薈城酒店，查過信用卡紀錄後始知道記得自己的行蹤。

控方指出，男被告為零號病人，在柴灣興華二邨的群聚聚會感染多達11人。辯方律師求情指，女被告親自撰寫求情信，指感到非常後悔，願意負上全責，並向港人致歉。男被告則求情指，他只是來港度假，並已還柙20日，隱瞞行蹤只因不想家人被查問。

【案件編號：KCCC1302/21】

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