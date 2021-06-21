上月因為去年六四集會案被判囚4個月的觀塘區議員梁凱晴，其團隊今（21日）在社交網站上載梁凱晴的「獄中信」。梁指，自4月底入獄至今體重已下降4kg，「每日就好似虛脫咁，拖住個冇靈魂嘅殼返Dinning Hall再返倉」，但她亦有善用獄中時間看畢《1984》，並學會管理個人情緒商數，「但願我能keep住初心。願我出走半生，歸來仍是少年！」

梁凱晴在信中提到，她本月7日已轉往「一號枱」工作（即處理已洗好的衣服），形容在倉內洗衣房工作「真係好辛苦」，甚至連倉內工作人員，也說要洗的衣服重量，比起梁整個人還要重，梁信中說：「每日就好似虛脫咁，拖住個冇靈魂嘅殼返Dinning Hall再返倉」。

囚室內磨練忍耐力 對社會事件保持憤怒

梁又提到，她在囚房內有善用時間看畢整本《1984》，令她深深體會到只要「一日成為一個有意志嘅人，永遠都唔能夠從一個人身上奪取佢對自由的追求。」她又指，在囚房內的日子，令她可以磨練忍耐力及學會管理情商，例如是「Don’t major in minor things」（註：善用時間，不用執着在不重要的事上） ，她亦逐漸學懂冷靜，比以往減少了投訴囚室內的事。

梁在信中表明，不會終日想像自己是「悲慘世界嘅主角」，因為監獄外的人，亦絕不會比自己好受。她希望出獄後，可成功提高個人情商，但對社會事件則繼續保持憤怒，不會變得麻木，「但願我能keep住初心。願我出走半生，歸來仍是少年！」

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