自2月26日本港開始疫苗接種以來，周一（21日）是第116個接種日，而至今日累積超過190萬人完成第一針的疫苗接種。香港內科醫學院發表調查指出，香港長者的接種率堪稱世界最低，70至79歲組別只有約5%，80歲以上更低至1%，呼籲長者應盡快接種疫苗，製造「保護傘」發揮群體免疫。

稱長者接種疫苗保護率達九成以上

香港內科醫學院今召開「提升長者接種新冠肺炎疫苗」記者會，分析長者染病的嚴重性、接種率低的原因及他們對疫苗的誤解，還有外國疫苗的接種數據，以及對提升長者接種疫苗的建議及呼籲。

香港內科醫學院委員會委員周啟明醫生表示，長者染上肺炎的病情嚴重性較高。他指按醫管局的數據，不論入住深切治療部或肺炎重症依賴呼吸機維生的比率，高出非長者患者數倍。

周醫生表示，80歲或以上長者屬「高危組別」，顯示年齡有重要關係，但實際數據顯示長者接種疫苗保護率高達九成以上，而接種疫苗後的不良事件比率極低。他又指疫苗的安全性很高，能有效保障的長者健康，改善他們的情緒及社交，更可發揮群體免疫，保護不宜接種疫苗的人士。

建議接種前先評估病情

香港內科醫學院老人科專科委員會秘書陳德揚醫生認為，長者普遍對疫苗存在誤解，以為有長期病患則不宜接種疫苗。他解釋現時臨床試驗已經顯示疫苗應用於65歲或以上患有心臟病、慢性肺病、糖尿病、中風等，有效率為約92%。

陳又指長者擔心疫苗有嚴重副作用，他表示現時疫苗的副作用分為局部性及全身性，局部性的副作用只會於接種部位出現疼痛，而全身性則會出現頭痛、疲倦、肌肉痛、發燒，這些副作用只屬短暫性質，最多只會維持一天。

陳強調科興疫苗的副作用一般比復必泰少，而長者的疫苗反應比年輕成年人的為少及輕微，認為患有慢性疾病、院舍長者及員工更加需要接種，但亦建議長者接種疫苗前，應先向家庭醫生及主診醫生評估病情是否合適。

呼籲容許60歲以上長者毋須預約

香港內科醫學院院長李錦滔建議長者打過流感針適合接種疫苗，這是衞生防護中心的建議。據資料顯示，過去3年，65歲以上長者接受流感針注射均約45%，因此內科醫學院一致認為長者均可接種科興或復必泰疫苗。

李教授更呼籲政府應效法新加坡的疫苗接種安排，容許60歲以上長者毋須預約，可以到接種中心即時打針，又期望社福機構、議員辦事處等為有需要長者提供預約協助。

另一呼籲則是鼓勵院舍的長者及員工接種疫苗，提升保護率，令院舍可以放寬開放探訪時間及容許長者院友外出。

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