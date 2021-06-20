【本報訊】父親節是兒女向爸爸表達敬意的日子，亦讓家長反思親子關係。有機構調查發現，近七成小學生期望每日能與父親傾談半小時，惟約四成學生表示每日與父親相處時間不足30分鐘，約兩成學生更指父親不清楚自己最近經歷的事情。調查顯示孩童的「期望」與父親「現實」所付出的親子時間存在落差，建議父母與子女透過親子活動增強關係。

香港中華基督教青年會上年11月至今年3月，一共訪問了568位就讀小四至小六的學生。機構問及逾400位與父親同住的小學生，調查發現共41%受訪學生與父親每日相處的時間不足30分鐘。

調查亦發現，有29.8%受訪學生同意「對於我所煩惱的事情，其實爸爸知道得很少」，另有22.5%學生同意「爸爸並不清楚我最近經歷的事情」，同時有23.4%學生分別表示「爸爸對自己的期望過高」。

機構倡親子聊天增進關係

不過，機構發現疫情對孩童與父母的相處有正面影響。機構以-5分（非常負面）至5分（非常正面）作評分，疫情下受訪孩童予父親的平均分數為2分，另予母親的平均分為2.5分。

香港中華基督教青年會協調幹事施文欣指，母親一向擔當照顧角色，母親與子女的接觸時間較父親長，故母親的分數較父親高。施文欣提醒，親子聊天是向子女表達關心的渠道，若雙方於小學階段欠缺交流，日後子女處於青少年反叛期時，雙方或會因不了解而易生衝突。

施文欣建議父母可與子女訂立約半小時的相處時間，讓子女於該段時間分享當天經歷或進行親子活動，如玩桌上遊戲等，藉此增進雙方的了解。她又期望父母放下電子產品，把握與子女相處的時間，不要讓電子產品剝奪家人的相處時光。