港鐵屯馬綫將於本月27日通車，紅磡站昨日率先啟用新西鐵綫月台，通車後將轉為屯馬綫月台。今天（21日）是新月台啟用後首個工作日，乘客普遍認為新轉綫安排較混亂，指示不清晰，轉車時比以往花費較長時間。

紅磡站啟用新月台後迎來首個工作日，在早上繁忙時段，站內出現大批人流。東鐵綫和西鐵綫乘客如要轉乘另一條綫，或西鐵綫乘客要前往隧道巴士站，均須先由月台行到大堂，運作大致暢順。港鐵因應繁忙時段，加派職員指示轉車方向，現場亦可見不少乘客向職員詢問轉綫安排及隧道巴士方向。

上班族指乘客下車後「好迷惘」

在紅磡上班的陳小姐認為，對今日紅磡站新月台啟用感到「好驚訝好混亂」，她表示由葵芳上車到紅磡，大部份下車的乘客「都好迷惘」，沿途方向指示不清晰，「完全唔知今日發生咩事！」對今天港鐵的安排表示一般。

由錦上路站乘西鐵綫的郭小姐表示，自己在紅磡上班，認為下車後較為混亂，步行到大堂期間都感到「又焗又熱」，但認為職員今天指示的方向尚算清晰。

指示牌不足

羅小姐表示，打算前往1號月台乘東鐵綫往沙田，認為新月台啟用的首個工作日有點混亂，指示牌並不足夠，「應該要有職員開咪指示方向」。從元朗站乘港鐵的陳先生，打算經紅磡站步行至黃埔，表示今天轉綫安排有點混亂，指示安排和職員協助都認為「一般般」，自己都要花點時間尋找出口離開。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）