過去10多年，香港社會的矛盾不斷激化，社會撕裂越見嚴重，特區政府越來越難以管治，北京越來越失去香港的人心。歸根究柢，這從來不是因為所謂甚麼「黑暴」，更不是那些空口講白話的甚麼「外國勢力干預」或有人「勾結外國勢力」，而是因為制度的失效，是北京對港政策的長期錯誤，是在這個制度下掌握香港權力的那些人根本不得人心，是政權完全失去了領導社會的政治能量及公信力。香港人的不滿，年輕世代的絕望，轉化成為對政府施政的陽奉陰違，甚至成為一波又一波的抗爭運動，全部都只是結果。

現在，祭出了一條似乎政權做甚麼都沒有甚麼可以制衡的港版國安法之後，一年下來特區政府的民望仍然處於災難級水平，就連叫人打防疫針都搞到灰頭土臉；北京當局又能夠贏會回香港的人心嗎？

到了此時此刻，政權似乎不惜以暴權來平伏香港的局面，要令香港成為一個無聲的社會，甚至不惜犧牲香港的既有體制及一國兩制。但這種策略造成的局面卻是適得其反：社會矛盾繼續激化，社會撕裂更見嚴重，特區政府更加難以管治，北京中央更加無法收復香港人心。

六四禁止港人去維園悼念，出動7,000差人，連維園也封了，過海隧道也半封了，結果除了香港遍地燭光之外，全世界超過50個城市以延續香港燭光的名義燃點了悼念六四的燭光。不就是適得其反嗎？

為了要令香港的公民社會滅聲，過去一年，唱歌可以被拘捕，叫口號可以被檢控。現在就連買報紙派給校內同事也可以被學校管理層留難，水樽上印上一句有廣闊詮釋空間的話語就被下架。結果還是繼續爆買《蘋果》，甚至分頭撲水！

政權再一次祭起國安法大旗，幾百差人硬闖壹傳媒總部，把在場的記者趕走，在沒有足夠法律顧問在場的情況下公然蒐集撿走新聞材料，拘捕五名高層，把其中二人落案控以子虛烏有的所謂「串謀勾結外國勢力」，又可以產生甚麼效果？香港人這兩天爆買《蘋果日報》，就連不少已經移民海外的香港人都參與，情況就如六四燭光不能燃點於維園便延續於海外一樣。

顏色革命標籤是自欺欺人

倒果為因，把這種制度破產及施政失敗造成的結果標籤成為「顏色革命」，標籤作有人「抗中亂港」，標籤為「黑暴」，其實都只是自欺欺人。公道自在人心，除了那些官員及建制派自說自話之外，香港有幾多人被說服？世界各地的政府及組織又有幾多人信？

不去針對問題的根源，只意圖以暴權來壓抑埋在社會結構裏的矛盾和缺陷，根本不可能令香港社會的管治重回正軌。根本沒有甚麼人在勾結外國勢力，也根本不需要任何人去勾結外國勢力，國際社會對香港政府及北京的看法走向負面，還以從香港見到的情況來管窺中國的未來，又以此作為評價政權品格的參照標準，全部都只是自己造成，都是自作自受，與人無尤。根本沒有香港人勾結外國勢力，只是有某些人某些集團不斷丟人現眼；究竟是誰在「亂港」？如果香港人越來越抗中，又是孰令致之？

鍾劍華

香港民意研究所副行政總裁