網民前年11月發起「大三罷」，多區有示威行動，其間有男生涉在荃灣管有玻璃擊鎚被控，今否認控罪受審。辯方質疑截停被告的督察處理過不少示威案，或將案情混淆，惟督察不同意，稱案發前一天有人號召三罷，並發生了「兩單特別深刻」事件，分別是西灣河警長開槍案及馬鞍山途人燒傷案，這些「廣泛暴力攻擊現象」延續至案發當晚，而且當晚他在荃灣掃蕩後回到警署，然後「又要去返現場繼續打」，故印象特別深刻。

被告楊栢杰（21歲）被控管有物管意圖損壞財產罪，指他於前年11月12日在荃灣大河道荃新天地一期外犯案。

督察張立山供稱，當晚擔任小隊指揮官，晚上9時半帶領隊員到荃灣沙咀道與禾笛街交界佈防，現場有數百人非法集結，並用垃圾桶、膠水馬及磚頭堵路，又不時向警方投擲雜物，又以「死黑警」及「721唔見人」等語句侮辱警察。

張指，警方警告無效後，開始展開驅散行動。其間他在荃新天地中庭發現被告身處示威者之中，穿著白色衫及黑色褲、戴上鴨嘴帽及揹背囊，他於是上前追截。被告逃入商場，最終在商場附近的小巴站被截獲。張隨即將被告押回沙咀道位置，並交給警員24286接手。

書面供詞沒提及有示威者向警方擲物

辯方指，張曾經處理過多宗示威活動，質疑他不能清楚記得案發當晚的情況，或有可能與其他案件混淆。惟張不同意，強調案發前一天有人號召「大三罷」，令全港發生堵路及暴力襲擊事件，「當中有兩單特別深刻」，分別是「西灣河警署警長太安樓對出開槍案」及「馬鞍山途人與示威者爭執後被淋汽油彈，成身著火」。

張續指，這些「廣泛暴力攻擊現象」一直延續至翌日晚上、即案發當晚。當晚他接報到沙咀道掃蕩後回到警署，然後「又要去返現場，繼續打、繼續拘捕、繼續掃蕩」，因此對當晚的印象特別深刻。

辯方質疑，張的書面供詞沒提及有示威者向警方擲物；張同意，但他「記得有」。辯方指出，張首次看見被告時，被告已身處商場中庭；張同意。

辯方續指，被告一看見張已立即舉高雙手，並點頭示意自己並非張要追捕的人，但仍然遭張推跌及制服。張一律表示「冇印象」，但表示被告遭制服時沒有掙扎。辯方指出，被告遭截停前已經停下；張不同意並稱「佢喺示威者群眾之中，但答唔到係咪可以確認係佢」。

審訊下午繼續。

【案件編號：WKCC4509/20】

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