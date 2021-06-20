台灣駐港辦事處原有八名工作人員，陸委會昨表明因無法接受簽署政治文件，換取台方人員獲發簽證，其中七人昨已返抵台灣。陸委會指，駐港辦會調整業務安排，主委邱太三將在今日說明細節。外界估計，港台官方聯繫或陷入中斷。有學者向本報分析，事件的政治影響大於實務，但未來港台的民間交流或會萎縮。

香港及澳門的駐台灣辦事處早前先後關閉，陸委會昨早發聲明表示港府自2018年起，多次對駐港的台北經濟文化辦事處人員簽證設置「不合理的政治條件」，要求他們簽署「一中承諾書」，台方人員無法續留及赴任。

今公佈調整方案

陸委會稱今日起將會調整香港辦事處業務辦理方式，邱太三今日會舉行記者會進一步說明，又強調自駐港辦事處成立以來，一切活動遵守法令，從未逾越業務功能範疇，「中共及港府以『一中承諾書』設置障礙，影響我香港辦事處人員的輪調及正常運作，片面違反2011年雙方換文內容，要對台港關係及民眾權益受損負所有責任。」陸委會聲明指，台方堅拒駐港辦事處人員簽署一中承諾書，並稱這是「無理的政治打壓」，對中共當局及港府提出嚴正警告與譴責。

陸委會facebook昨也上載代理處長林振宙等七名駐港人員返回台灣的照片，並指「感謝駐港人員在面對打壓，仍忍辱負重不受威逼，仍然不屈不撓，堅守服務崗位。」據報，台灣駐港辦目前僅剩下月簽證才到期的經濟部駐港官員一人留守。

民進黨副秘書長林飛帆昨也表示，港府片面施加政治條件，令港台關係倒退，並加深台灣人對大陸的不信任；台灣聲援香港團體「香港邊城青年」亦發回應聲明，譴責中共和港府罔顧港台人民權益，批評港府主動破壞雙方關係，用盡方法打壓台灣。

浸會大學新聞系高級講師呂秉權對本報表示，自港府逼台灣駐港人員簽署一中承諾書，已可預視台灣駐港經文辦人員遲早撤走，認為事件對實務，如旅遊、升學、投資等影響有限，反而最大影響在於政治，顯示港澳在「一國」之下再無「兩制」的彈性，港台關係大倒退，官方交流再無灰色空間「走位」，民間交流也會因有避忌而減少。

大陸國台辦發言人馬曉光昨稱，港台交流時，「要在『一個中國』的政治基礎上進行」，台灣駐港機構「當然必須遵守香港《基本法》和有關法律，當然不能有違反『一個中國』原則的任何言行」。

《蘋果》記者/中央社

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