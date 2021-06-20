類風濕關節炎屬於免疫系統異常的慢性疾病，全港估計約有2萬名患者，新症患者往往要輪候逾2年才可見醫生。 葛量洪醫院風濕科一項為期2年的臨床研究，比較由風濕科專科護士及專科醫生為低活躍度類風濕關節炎患者跟進病情的成效，發現兩者治療效果相若，料引入風濕科專科護士跟進，可令新症輪候時間大幅縮短至4個月。

專科護士組患者病情緩解效果更佳

身兼疫苗顧問專家委員會召集人的瑪麗醫院內科部主管劉澤星表示，今次的對象為病情已穩定至少6個月的患者。參與研究的280名患者被平均分派至風濕科專科醫生或風濕科專科護士診治，治療方法一致，患者每4個月覆診一次。被派至風濕專科醫生跟進的患者，醫生會根據病情活躍指數，調配改善風濕藥物。

至於被分派至護士診所的一組，亦會在第12及第24個月見專科醫生。在護士診所的治療，患者會接受專科護士的評估，一旦病情反覆，患者會於2周內安排轉到風濕專科醫生治療，待穩定後才回到風濕專科護士門診繼續接受治療。

研究結果顯示，兩組人的病情活躍程度相若，維持在92.1%。病情緩解方面，護士診所接受治療的患者有85%，較醫生診所治療患者還要高出近8%。

護士診所求診者整體滿意度達91.1%

葛量洪醫院風濕及免疫科資深護師郭雪琪指，到護士診所求診的患者，整體滿意度達91.1%，高於醫生診所的79.3%，期望香港盡快開展服務至其他風濕疾病，包括紅斑狼瘡症等。

目前瑪麗醫院風濕專科門診新症輪候時間平均為2年，接受護士門診服務的類風濕關節炎患者新症輪候時間可縮短至平均四個月。

有參與研究的類風濕關節炎患者區太表示，過去20年飽受炎症困擾，因拖延不求醫致關節嚴重變形，無法照顧自己。區太被分派到護士診所，認為與過往見醫生「分別不大」，對相關服務亦感滿意。

劉澤星籲病情穩定的慢性病患者注射COVID-19疫苗

此外，劉澤星指，慢性病患者感染COVID-19機率比普通人高，確診患上併發症的機率亦更高，呼籲病情穩定的慢性病患者注射疫苗，亦指暫時未有證據顯示注射疫苗會影響慢性病病情。

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