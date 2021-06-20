【6.27通車】

【本報訊】屯馬綫將於本月27日通車，紅磡站西鐵綫新月台昨率先啟用，東鐵綫乘客轉乘西鐵綫，須穿過車站月台落一層前往新月台，昨有手持指示牌的港鐵職員協助乘客前往新月台。有乘客測試，發現要較往常多花6分鐘前往目的地，原因是轉車月台相距太遠，「老人家可能要至少5分鐘先行到」。油尖旺區議員陳嘉朗指大堂只有一條扶手電梯通往西鐵綫紅磡站月台，擔心未能應付繁忙時間需求，由於今日是上班日，提醒市民要預留足夠時間搭車。

紅磡站昨開放新西鐵綫月台，新月台位於紅磡站C出口附近下一層，新舊月台相隔約3分鐘步程，而東鐵綫乘客轉乘西鐵綫，則要穿過車站月台落一層前往新月台。月台除設有指示牌，昨亦有職員手持指示牌，協助乘客前往新月台。不過，不少乘客從屯門方向下車後感到不知所措，有人詢問職員如何前往東鐵綫月台，亦有人不清楚新月台已啟用。

市民：有冷氣較舒服

每天從大圍站到奧海城上班的曾女士表示，她每天均在大圍站乘搭首班東鐵綫前往紅磡，轉乘首班西鐵綫往南昌，再轉乘首班東涌綫往奧運站上班。她昨實測新月台運作，發現比過往用多6分鐘時間才抵達目的地，歸咎兩個月台相隔太遠，「老人家可能要至少5分鐘先行得到」。她亦擔心屯馬綫開通後，由烏溪沙開出的首班車不會提早開出，令首班車到大圍站的時間延遲，或令她要遲15分鐘才到奧運站，不排除會放棄乘搭港鐵上班。

在紅磡通宵工作、每日搭首班車返回元朗的西鐵綫「常客」鄭女士表示，新月台有安裝冷氣，較舊月台舒服，不介意轉車距離較遠，但希望港鐵可考慮縮短距離。

僅一扶手梯落月台

油尖旺區議員陳嘉朗表示，大堂落西鐵綫紅磡站月台只有一條扶手電梯，另有三條扶手電梯往大堂，擔心繁忙時間未能應付。他又提到，連接中層大堂兩個新出口可方便乘客轉搭隧道巴士，但部份西鐵綫乘客未必知道該出口，導致兜路，認為現時指示未夠清晰。

昨亦有鐵路迷到場「朝聖」，家住旺角的蔡先生專程來到觀摩新月台，並拍攝片段並上載網上，下周日亦會到場見證屯馬綫通車。鐵路迷冼先生表示，新月台與市區車站設計相似，亦留意到站內裝飾品較多，很期待屯馬綫開通。

港鐵指，紅磡車站整體運作大致暢順，港鐵今日會繼續協助乘客熟習新轉線安排。

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