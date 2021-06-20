民主黨昨舉行特別會員大會，補選因被扣押而辭職的林卓廷、胡志偉及尹兆堅黨內副主席及中委空缺，而外界關注焦點是該黨前主席李永達出戰，並成功當選副主席。

少壯派游說參選

由於李永達曾多次公開表態，對民主黨再參選立法會持反對態度，不論黨內黨外均視他今次再「出山」，目的為頂住黨內一批支持參選的人，但有民主黨人稱，李永達「任務」遠多於此，他另一「重任」是防黨內因參選爭拗而分裂。

有民主黨中人指出，民主黨另一名副主席、觀塘區議員梁翊婷支持民主黨參選，她亦受到一班民主黨年輕區議員支持，「佢哋不斷游說黨入面嘅人，希望支持民主黨參選」，雖然黨內元老普遍反對再參選立法會，但他們也不敢小覷梁翊婷等人影響力，「特別係黨內有人不斷傳言，話如果民主黨唔繼續參選立法會，將有滅黨危機，甚至令更多黨友被檢控，會令梁翊婷說法，係一班較後生區議員入面有一定影響力」。據知梁翊婷昨日沒有出席特別會員大會。

所以民主黨元老力推李永達「出山」做副主席，除了以他以往多年黨內及地區經驗，穩住一班區議員外，也希望9月就是否出選立法會做決定時，「唔好出現支持、反對一半一半局面，否則民主黨就有分裂危機」，而李永達的另一「工作」，就是要防止這個局面出現，「只要大比數反對參選，到時即使有人唔接受，最多只可以退黨選，好難分裂個黨」。

季陶

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