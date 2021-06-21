警方去年腰斬元旦遊行，出動水炮車在銅鑼灣驅散群眾，其間18歲男生向水炮車尾掟磚，被捕時搜出身懷打火機、鎚仔及易燃液體等物。男生認罪獲判感化18個月，惟律政司成功申請加刑，上訴庭早前改判男生進入勞教中心，訓練紀律不多於半年。上訴庭今頒下裁決理由書，指男生所為明顯是挑戰法紀和執法者，不只是一時衝動，感化令明顯過輕，過度著重更生，忽視罪行嚴重程度。

律政司就反修例運動引伸的案件，向上訴庭提出多宗刑期覆核，本案是第18宗宣判，律政司一律勝訴。

判詞指，案發時灣仔一帶有暴動情況，其間被告陳業云向水炮車掟磚，損壞的不單是一輛車，而是明確地挑戰法紀和執法者，並可能產生「漣漪效應」，引人效法。上訴庭不接納辯方一時衝動犯案之說，因被告自認從家中帶來打火機、鎚仔和鎅刀，意圖破壞財物。

辯方解釋，被告攜著的一瓶易燃液體，是別人交給他，他沒有想過用途。上訴庭指即使說法屬實，也無改被告知悉瓶中是易燃液體的事實。他同時管有打火機，並且有意圖破壞財產。

上訴庭重申，早前覆核案例所言，下級法院過份輕判，結果只會對被告毫無好處。本案被告應該在去年8月原審判刑時、或今年1月律政司向裁判官申請加刑後，便開始服刑，結果卻要到上月才羈押。判詞指原審主任裁判官錢禮雖然非常資深，但今次判刑時僅籠統地說考慮了所有原則，沒有分析罪行嚴重之處，而她理應接納律政司的加刑要求。

【案件編號：CAAR5/21】

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