疫情襲港超過一年半，兒童大部份時間留家抗疫、轉為網上學習一度成為常態。眼科醫生表示，兒童減少做戶外活動、經常望近物，可令近視惡化，臨床上近半兒童近視轉差，有近視加深近百度。建議趁暑假多做戶外活動，例如到公園進行球類活動、跑跳遊戲，多望綠色植物，有助護眼及預防近視加深。

眼科專科醫生羅智峯表示，臨床上有不少求診兒童，會使用阿托品藥水來控制近視加深，一般情況良好，大概每2至3年，近視才平均加深約50度。但在過去一段疫情日子期間，有近半兒童的近視控制情況轉差，例如在1年內，已增加了75度至100度近視，即近視加深惡化。估計加深原因有如下：

●有不少研究指出，兒童多進行戶外活動，可預防近視加深。礙於要留家抗疫，兒童減少外出，少了戶外活動，變相令近視加深

●終日留在家中，「睇近嘢」活動增加，無論是使用電腦、玩手機、抑或睇書、繪畫等，其實都有機會是近視轉差成因。有部份研究顯示，兒童越長時間睇近嘢，便越大機會令近視加深

●轉為網上學習，用Zoom上課。兒童在屋企長時間用電腦，加上沒有放小息、例如到課室以外、操場地方走走逛逛，令戶外活動時間大大減少

●在疫情緊張期間，有部份家長擔心外出會中招，不敢帶子女覆診，故即使近視加深，未能及時加藥，令情況轉差

羅稱，預防近視加深對兒童十分重要，因為深近視（即600度或以上）可增加長大後患上各種眼疾的風險。包括視網膜脫落尤其40至60歲人士最常見；近視性黃斑點退化、開角性青光眼，甚至提早患白內障等。兒童睇嘢時矇起眼、「睇嘢矇咗」、或因睇唔清楚而走近電視，都可以是近視加深的表現，家長不妨多留意。視光師可評估近視度數及視力、眼科醫生檢查可評估視網膜的健康及診斷眼疾，家長可視乎情況找相關專家進行檢查。

家長不妨趁暑假，為子女及早準備不同類型的暑期活動，包括戶外活動，預防近視加深，例如球類活動、游泳等。即使落公園跳繩、進行跑跳遊戲都有益身心，有護眼作用。若陽光猛烈，宜帶太陽眼鏡保護靈魂之窗。平日多望綠色植物，有助放鬆眼球肌肉。如要使用電子產品、睇書等睇近嘢的活動，應每做20分鐘，便要望遠景至少20秒，遠景最好是至少20呎外的風景或景物。

要留意即使有小休，都應避免全日或大半日做這些活動，中間宜加插其他活動，例如落公園玩、陪父母外出買餸或做家務等。

坊間一些聲稱對護眼有益的眼球操、眼部按摩等，都並不建議。羅指，眼球操沒有科學根據，如本身視網膜已有穿窿、或變薄情況，再進行眼球操，有大幅度郁動，都會增加視網膜脫落風險要留意。眼部按摩若不慎錯誤按壓眼球，都會增加眼壓，影響眼睛健康，不建議市民盲目跟從去做。

預防學童近視加深貼士

1）多做戶外活動，例如趁暑假，每日落公園玩或做運動，如球類活動、跳繩或跑跳活動和遊戲等等，有助放鬆眼球的睫狀肌；

2）每使用電子產品、睇書20分鐘，望遠景至少20秒；

3）避免長時間「睇近嘢」，無論玩手機、睇iPad、睇書或繪畫，中間宜加插其他活動，如外出到公園逛逛、幫父母做家務；

4）多望綠色植物，幫助放鬆眼睛；

5）打機每過1關或完成1項任務，都要進行小休，望遠景只少20秒；

6）不要在昏暗環境或燈光不足情況下玩手機；

7）與電子產品的屏幕保持一定距離，例如避免太近睇電視。

資料來源：眼科專科醫生羅智峯

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