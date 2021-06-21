「活在當下」最大的阻力，不外乎兩種纏繞：過去和未來。上回說過「若擔憂太累，就讓自己回到當下」，對待過去也一樣。緬懷還好，起碼還有絲絲甜，但追悔始終是心頭一大負累，與其空想如果，不如回到當下接受和認清現實，再檢視現況作出目前最好的選擇，不負未來。

我們明明知道，現實沒有如果，回望過去，總有些付出付諸流水；我們明明也知道，誰也回不到從前，當時就是沒有水晶球能預知未來，讓每個人都能趨吉避凶。那為甚麼還要花時間想像現實以外的那個結局？難道現況不似預期，就想全盤否定過去？人生的得着，又是不是單單以結果衡量？

早陣子看到有報道談及經歷多次感情「失敗」的張曼玉，外界感慨她情路上跌跌碰碰，憐惜她一直未找到最終歸宿，但主角反而這麼說：「我不覺得自己感情是一片空白，我曾經經歷過這麼多段感情，每一次都是享受到極致，怎能說感情一片空白呢？」

這番話，看得出是由衷的感悟。的確，怎能說是一片空白呢？每段感情給她的回憶和啟迪，不見得比一段美滿婚姻少，只是我們習慣以結果衡量過程，當一段情沒有開花結果，就認定那是失敗、虛耗青春，有人甚至從此一蹶不振，慨嘆世事皆如夢幻泡影，將一切歸咎虛無，但願當初不曾遇上。

「歌者與歌 終須要掠過」

但從零再歸於零之間，真的甚麼都沒有嗎？一直對林夕在《電光幻影》的一句「歌者與歌 終須要掠過」很有感覺。聽說其創作靈感來自佛教《金剛經》，當中最為人熟悉是這句偈：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」

的確，人生所有緣份和際遇如夢幻泡影，都是稍縱即逝。一切如露亦如電，所有人事物都不是永恆，不消一百年你我都不復存在。因為無常，造就了相遇；也因為無常，美麗的瞬間往往未及看清就煙消雲散。本質就是，有時垂手可得，有時再努力都捉不緊、抓不牢，一切還看緣份。

然而，那只是說明我們無法執着結果，而不是說大家從此不必努力了，畢竟再垂手可得，不去把握就只有錯過。

況且，人在夢中的喜怒哀樂，就像我在「不要把悲哀感覺假設是你虛構」所言，不是假的。露水再短暫，也滋養了萬物；電光閃得再快，觸電卻足以致命。誰敢說電光不是真的？用不着碰高壓電測試，有時只是和誰目光剎那交錯，觸電了也回不到從前。

感覺像雲聚雲散 努力卻不是浮雲

在禪修中，我們從覺知感覺像雲聚雲散中領會無常，但不是要把往昔的努力視作浮雲，拿一句「反正最後一無所有」來否定和抹煞一切經歷。生命最美的未必是欣賞曇花綻放的一剎，而是細心澆水默默守護的那份心情；不枉此生，不是取決於是否得到一個人，或者有沒有達成甚麼目標，而是有沒有全情投入努力過。而努力像呼吸一樣，只爭當下，不存在於過去未來。

人生難免作了一些回頭看悔不當初的決定，但追悔無用，身處逆境時更需要學會回到當下，接受再可怕、再不堪的現實，然後懷着感恩心着眼發掘當中的得着，致力為未來創造新的機緣，不因一時挫折自暴自棄，且活得了了分明，決不錯過未來那改變命運的緣份。

就算美好的時光稍縱即逝，就算沒有開花結果，甚至最後滿身傷痕纍纍，只要在順境和逆境中也分分秒秒對得起當下，他朝回望也覺不能更努力了，你會真切的明白，無論成敗得失，真的無悔亦無憾。

撰文：Ophelie-C

Ophelie-C

80後傳媒工作者，情緒「自療」的過來人。見識過情緒深淵，決心學冥想自救，慢慢從正念看到不一樣的現實。越過幽谷後有緣成為義務導師，堅持不扮高深，盼以「貼地」實例分享正念的日常。

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