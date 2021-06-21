創新科技署「創新科技獎學金」，今年甄選25名本地大學創科學生，獲取最高15萬元獎學金以鼓勵創科研究。有得獎者期望，利用獎學金設電子醫療平台，亦有得獎者希望利用獎學金參加海外交流。

城大獸醫學二年級生陳曉汶Monica，自言動物愛好者。原本就讀港大內外全科醫學士的她，因抑鬱症復發而停學一年，其間與家中的寵物日夜相對，令她萌生成為獸醫的想法，其後更轉科成為獸醫學生。她認為，現今人類健康衞生受保障，惟動物健康一直被忽略，故希望利用創新科技為動物建立電子醫療數據庫，以收集動物的病歷資料，讓獸醫研究動物疾病成因。同時，透過獎學金研究動物與人類的流行病傳染。

理大職業治療學三年級生張彥芝Meryl，於一次探訪獨居老人的經歷中，萌生為長者建立智能家居系統的想法。她憶述，當時她探訪的長者年近90歲，如上廁所、開門等日常生活，出現不少困難。她又發現，房屋協會雖曾為長者提供不少輔助設施，惟她指大部份設施單一。故此，她期望利用獎學金研發防跌系統、健康提示系統、防遊走系統等，以方便照顧者隨時得知長者的生活狀況，及提高長者生活質素。

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