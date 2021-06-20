【本報訊】早前有傳媒引述消息指，政府有意下月利用《宣誓條例》，DQ超過170名曾聯署支持「墨落無悔」聲明書，以及曾借出議辦作初選票站的區議員。曾以政黨名義簽署該聲明的公民黨，至少10名區議員昨宣佈退黨，連同早前已退黨的10多名區議員在內，公民黨由2019年高峯時期擁有32名區議員，減至現時只有五名，為2006年創黨以來最少。

「理解及尊重黨友決定」

至少10名公民黨區議員昨晚6時多，先後在facebook宣佈退黨，包括身兼油尖旺區議會副主席的余德寶、深水埗區議員劉家衡、身兼該黨執委和青年公民主席的深水埗區議員李俊晞、身兼執委和負責黨務發展的葵青區議員張鈞翹、身兼新西支部主席的離島區議員李嘉豪、觀塘區議員王嘉盈、沙田區議員陸梓峂和麥梓健。根據區議員網站顯示，現時出任荃灣區議會主席的陳琬琛和陸靈中，亦已取消與公民黨的政治聯繫。公民黨由2019年擁有32名區議員，減至五名，為創黨以來最少。

公民黨執委、沙田區議員容溟舟昨未有宣佈退黨，他接受查詢時表示，至今未想過退黨的問題，並指對於曾加入不同民主派政黨的他來說，「公民黨係一個比較有人情味嘅政黨」。他理解部份選擇退黨區議員的憂慮，他個人則會以「既來之、則安之」態度面對。

公民黨在facebook以「公民黨秉持初心如一 覓路同行」為題發聲明，表示理解和尊重黨友退黨決定，感謝他們對香港社會和該黨的貢獻，並指該黨餘下五位區議員會繼續堅守陣地，日後連同其他黨友和民主派的同路人，繼續推動居民積極參與區內事務的決策。