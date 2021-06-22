涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》，早於個多月前已在立法會三讀通過。特首林鄭月娥今稱，還需一段時間，料下月（7月）才宣誓。有民主派區議員估計，實際的宣誓日期恐怕要到下月中，而一切都與中共黨慶有關。

今年7月1日是香港回歸24年周年、《國安法》生效一周年等重要日子，若然港府選擇這日安排區議員宣誓，可說是「順理成章」。然而今日林鄭出席行政會議前表示，當局仍要釐清宣誓工作和宣誓不當的法律後果如何執行，所以「爭取希望在接下來這個月可以做（宣誓）」。

有民主派區議員早前私下估計，當局之所以未能在下月初宣誓，歸根究柢，是負責監誓的民政事務局局長徐英偉並不在港。

為遷就建制派出席黨慶 下周三立會或取消

恰巧今日《明報》政情專欄文章提到，林鄭下周一（28日）將會率領約60至70人的代表團到北京，出席7.1中共建黨100周年慶祝活動，而代表團成員或會有政府官員等，換言之身為問責局長的徐英偉，有可能也要上京。該文章更提到，為遷就同樣要到北京出席中共黨慶活動的建制派立法會議員，可能下周三（6月30日）的立法會會議也要取消。

388區議員 已有45人辭職或DQ

中共黨慶這頭等大事下，區議員宣誓、立法會會議當然要讓路。其實至今日（22日）為止，18個區議會原本共388名民主派區議員中，經已有45人辭職或被政府DQ，當中重災區為中西區區議會，原先有15名區議員中，多達1/3人都已辭職或被DQ。假如政府下月中才為區議員宣誓，未知辭職或被DQ人數會否上升。

截至6.22各區區議會辭職及被DQ情況

地區 議席數目 辭職或被DQ議員數目 辭職或被DQ議員比例 辭職或被DQ議員（原因） 中西區 15 5 33% 半山東吳兆康（辭職）、觀龍梁晃維（辭職）、堅摩黃健菁（辭職）、水街何致宏（辭職）、中環許智峯（流亡被DQ） 東區 35 6 17% 杏花邨黃宜（辭職）、丹拿鄭達鴻（辭職）、漁灣徐子見（辭職）、景怡曾因瑩（辭職）、炮台山陳嘉佑（辭職）、堡壘傅佳琳（辭職） 南區 17 1 6% 田灣袁嘉蔚（被判囚而DQ） 深水埗區 25 1 4% 美孚南周琬雯（辭職） 九龍城區 25 1 4% 土瓜灣南李軒朗（選舉呈請敗訴） 黃大仙區 25 2 8% 橫頭磡劉珈汶（辭職）、竹園北鄭梓健（辭職） 觀塘區 40 5 13% 協康李嘉達（辭職）、康樂陳嘉言（辭職）、麗晶畢東尼（辭職）、翠屏洪駿軒（選舉呈請敗訴）、月華梁凱晴（被判囚而DQ） 葵青區 31 4 13% 葵涌邨南黃潤達（辭職）、石蔭尹兆堅（辭職）、葵芳梁耀忠（被判囚而DQ）、單仲偕（被判囚而DQ） 荃灣區 19 2 11% 馬灣譚凱邦（辭職）、海濱岑敖暉（被判囚而DQ） 屯門區 31 2 6% 新墟張可森（辭職）、掃管笏馬旗（辭職） 元朗區 39 4 10% 十八鄉西司徒博文（辭職）、天恒王百羽（辭職）、錦綉花園杜嘉倫（辭職）、嘉湖北伍健偉（辭職） 北區 18 3 17% 欣盛林淑菁（辭職）、清河袁浩倫（辭職）、石湖墟林卓廷（辭職） 大埔區 19 4 21% 大埔墟林名溢（辭職）、廣福及寶湖連桷璋（辭職）、新富胡耀昌（辭職）、康樂園姚躍生（辭職） 沙田區 41 1 2% 錦英丁仕元（辭職） 西貢區 29 4 14% 欣英鍾錦麟（辭職）、運亨范國威（辭職）、軍寶黎銘澤（辭職）、健明梁里（辭職） 全港 452（民主派原擁388席） 45 10%

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