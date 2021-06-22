涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》，早於個多月前已在立法會三讀通過。特首林鄭月娥今稱，還需一段時間，料下月（7月）才宣誓。有民主派區議員估計，實際的宣誓日期恐怕要到下月中，而一切都與中共黨慶有關。
今年7月1日是香港回歸24年周年、《國安法》生效一周年等重要日子，若然港府選擇這日安排區議員宣誓，可說是「順理成章」。然而今日林鄭出席行政會議前表示，當局仍要釐清宣誓工作和宣誓不當的法律後果如何執行，所以「爭取希望在接下來這個月可以做（宣誓）」。
有民主派區議員早前私下估計，當局之所以未能在下月初宣誓，歸根究柢，是負責監誓的民政事務局局長徐英偉並不在港。
為遷就建制派出席黨慶 下周三立會或取消
恰巧今日《明報》政情專欄文章提到，林鄭下周一（28日）將會率領約60至70人的代表團到北京，出席7.1中共建黨100周年慶祝活動，而代表團成員或會有政府官員等，換言之身為問責局長的徐英偉，有可能也要上京。該文章更提到，為遷就同樣要到北京出席中共黨慶活動的建制派立法會議員，可能下周三（6月30日）的立法會會議也要取消。
388區議員 已有45人辭職或DQ
中共黨慶這頭等大事下，區議員宣誓、立法會會議當然要讓路。其實至今日（22日）為止，18個區議會原本共388名民主派區議員中，經已有45人辭職或被政府DQ，當中重災區為中西區區議會，原先有15名區議員中，多達1/3人都已辭職或被DQ。假如政府下月中才為區議員宣誓，未知辭職或被DQ人數會否上升。
截至6.22各區區議會辭職及被DQ情況
地區
議席數目
辭職或被DQ議員數目
辭職或被DQ議員比例
辭職或被DQ議員（原因）
中西區
15
5
33%
半山東吳兆康（辭職）、觀龍梁晃維（辭職）、堅摩黃健菁（辭職）、水街何致宏（辭職）、中環許智峯（流亡被DQ）
東區
35
6
17%
杏花邨黃宜（辭職）、丹拿鄭達鴻（辭職）、漁灣徐子見（辭職）、景怡曾因瑩（辭職）、炮台山陳嘉佑（辭職）、堡壘傅佳琳（辭職）
南區
17
1
6%
田灣袁嘉蔚（被判囚而DQ）
深水埗區
25
1
4%
美孚南周琬雯（辭職）
九龍城區
25
1
4%
土瓜灣南李軒朗（選舉呈請敗訴）
黃大仙區
25
2
8%
橫頭磡劉珈汶（辭職）、竹園北鄭梓健（辭職）
觀塘區
40
5
13%
協康李嘉達（辭職）、康樂陳嘉言（辭職）、麗晶畢東尼（辭職）、翠屏洪駿軒（選舉呈請敗訴）、月華梁凱晴（被判囚而DQ）
葵青區
31
4
13%
葵涌邨南黃潤達（辭職）、石蔭尹兆堅（辭職）、葵芳梁耀忠（被判囚而DQ）、單仲偕（被判囚而DQ）
荃灣區
19
2
11%
馬灣譚凱邦（辭職）、海濱岑敖暉（被判囚而DQ）
屯門區
31
2
6%
新墟張可森（辭職）、掃管笏馬旗（辭職）
元朗區
39
4
10%
十八鄉西司徒博文（辭職）、天恒王百羽（辭職）、錦綉花園杜嘉倫（辭職）、嘉湖北伍健偉（辭職）
北區
18
3
17%
欣盛林淑菁（辭職）、清河袁浩倫（辭職）、石湖墟林卓廷（辭職）
大埔區
19
4
21%
大埔墟林名溢（辭職）、廣福及寶湖連桷璋（辭職）、新富胡耀昌（辭職）、康樂園姚躍生（辭職）
沙田區
41
1
2%
錦英丁仕元（辭職）
西貢區
29
4
14%
欣英鍾錦麟（辭職）、運亨范國威（辭職）、軍寶黎銘澤（辭職）、健明梁里（辭職）
全港
452（民主派原擁388席）
45
10%
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