瞓覺成日扯鼻鼾、瞓完好似冇瞓過，令日間冇精神，小心是睡眠窒症的警號。耳鼻喉科醫生表示，不少睡眠窒息症患者都會忽略相關症狀，直至睡眠質素轉差，影響日間工作或學習表現才求診，他們長遠患心臟病、中風等風險高勿忽視，呼籲市民有懷疑症狀應及早求醫，睡眠測試有助斷症。

耳鼻喉科專科醫生劉偉業表示，臨床上睡眠窒息症病人較常因睡覺時感到鼻塞，或自覺瞓得差而求診，「好多時病人因為上呼吸道受阻，改用口部呼吸，令到瞓覺時個口好乾、覺得好辛苦，同時又影響咗睡眠質素」，也有不少情況是發出的鼻鼾聲太大，令伴侶難以入睡，最後被帶往睇醫生。常見為30至50多歲人士，男性較多，尤其有肥胖問題、頸部較短人士。大部份人都不知道或沒察覺有睡眠塞息的問題。

睡眠窒息症是指病人睡覺時，上呼吸道受阻如鼻腔、吊鐘、舌後位置，導致形成短暫窒息，定義上當暫停呼吸10秒便屬於窒息，1小時內出現5次或以上，為輕微程度的睡眠窒息；若分別多於15次及30次，為中度及嚴重程度的病情。睡眠窒息症成因如下：

●先天結構有問題如鼻骨歪或不正

●頸短

●淋巴組織如扁桃腺發大

●肥胖令多餘脂肪積聚上呼吸道等，統統都會令空氣進入上呼吸道時受阻，引發睡眠窒息症

劉稱，鼻鼾聲與睡眠窒息有很大關連，原來當空氣只能通過狹窄的上呼吸道，周邊黏膜就會發出振動聲，所以鼻鼾聲越大，便代表上呼吸道收窄情況越差，換言之，越大機會出現睡眠窒息的問題。但單靠鼻鼾大聲，不能作初步判斷是否有睡眠窒息，要留意有否下列症狀，因為當病人難以有深層睡眠，不但會令睡眠質素大打折扣，都會影響日間的表現。

●成日瞌眼瞓、渴睡，要多飲咖啡提神

●覺得瞓完好似冇瞓過

●記性轉差

●集中力下降

●脾氣轉差

●感到鼻塞、頭痛

●影響學習或工作表現

劉指，當病人每次窒息期間，身體為保持足夠含氧量，都會提升心跳、血壓，「整醒」身體去呼吸，故對血管負荷大，長遠而言會增加患心血管疾病包括高血壓、心臟病及中風等風險。建議市民出現上述懷疑症狀或表現，應盡快求醫，現有睡眠測試、嗜睡問題評估，能幫助診斷出睡眠窒息症的問題。

曾有任職巴士司機、飛機師等中年男子，因長期瞓得差而求醫，最後診斷有睡眠窒息情況。其中有巴士司機略胖，最初不察覺睡眠窒息的問題，直至日間駕駛時，經常瞌眼瞓要常常「拍醒」自己，擔心會出意外，影響乘客安全，故急急求診，診斷出病情屬較嚴重；由於他不習慣使用呼吸機，最後通過多項針對上呼吸道的手術作治療。至於飛機師則因為長期輪班工作，睡眠質素差及有鼻塞問題求醫，檢查顯示為輕度睡眠窒息症，做手術糾正鼻骨不正的問題，配合減肥，成功改善了睡眠窒息症的問題。

臨床上要治療睡眠窒息有多種方法，若病情屬輕度，病人可透過減肥、使用特製牙膠、配合打側睡等方法改善。若病情屬中至嚴重程度，使用呼吸機屬一線治療，透過鼻罩輸入正氣壓，幫助打開及擴闊病人的氣道，藉此改善阻塞情況。病人如無法使用呼吸機，例如不適應，便可能要考慮二線治療，包括透過手術擴闊氣道，例如修正歪了的鼻骨、縮細鼻黏膜、縮短吊鐘，或者切除喉嚨位置的扁桃腺甚或同時切除舌底的扁桃腺。

睡眠窒息症患者生活貼士

1）控制體重，保持運動習慣，配合多菜少肉、高纖低脂的飲食，改善肥胖問題

2）避免吸煙，以防上呼吸道黏膜腫脹

3）不要在睡前飲酒或亂服安眠藥，可致上呼吸道的肌肉過度放鬆，以致窒息情況加劇

4）部份病人打側睡期間，睡眠窒息情況較少

5）控制鼻敏感如洗鼻、用藥噴鼻，改善鼻塞，有助紓緩睡眠窒息症病情

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