【本報訊】政府提出海外醫生免試註冊制度，有消息指建制派將提出兩項修訂，包括非香港人也可免試及海外醫學院數目無上限，令可免試註冊的海外醫生數目無限制。有資深公院醫生直言，若修訂獲通過，不但會更便利鄰近地區醫生來港執業，「長遠會唔會好似其他專業，由鄰近地區嘅人掌管本港醫療體系嘅高位？」

醫生料為推中港融合

政府建議海外醫生免試註冊制度，申請人需是香港永久性居民，並畢業於特別註冊委員會揀選的指定海外醫學院，初步不多於100間。立法會本月23日起開始討論《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，行政會議成員張宇人曾指會提出修訂案，包括將合資格免試註冊海外醫生擴展至非香港永久居民，以及除考慮醫生來自指定海外醫學院外，也考慮其工作經驗等，亦有傳建制派會提出海外醫學院數目無上限，變相所有海外醫生不論來自哪間醫學院，日後只要獲公營機構聘請，取得專科資格後做滿五年，獲評核表現滿意，都可申請免試註冊。

有資深公院醫生表示，政府提出免試只限港人已不為人信服，「大家都知香港身份證好易攞」；若海外醫學院數目無上限，「即係冇質素控制，可能有300、400間，視乎個醫生喺香港公營機構搵唔搵到工，成立特別註冊委員會都冇意思，仲有咩要篩選」。

該醫生相信醫療會成為教育之後，另一個政府擬中港兩地融合的專業範疇，「長遠會唔會好似其他專業，由鄰近地區嘅人掌管醫療體系嘅高位？」