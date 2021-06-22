任職銀行律師的美籍男子，前年在銅鑼灣港鐵站捲入休班警追截懷疑跳閘青年的糾紛，被控襲擊休班警，案件經審訊後，今日裁決。裁判官林希維不信被告自衞一說，直斥其說法荒謬，有違常理，認為被告試圖搶奪伸縮棍及制服涉事警員，是使用不當武力，裁定被告襲警罪成，還柙候判。被告聲明指，對裁決結果感到憤怒，形容法庭拋棄一切法律原則，對香港法治現況感到悲傷，但明言定會上訴，「在正義得到彰顯前，我勢不罷休（I will not rest until justice is done.）」。

被告Samuel Phillip Bickett（35歲）被控一項襲擊警務人員及一項交替性質的普通襲擊罪。控罪指他於前年12月7日在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員1519俞樹生。被告早前自辯時透露，他現於美國銀行反貪污合規部門任職律師。

裁判官林希維今裁決指，警員俞樹生作供可信可靠，靠記憶可準確敘述事發經過。辯方早前陳詞指，俞同意自己指稱跳閘男「非禮」是作出虛假指控，可見其作為證人的可信性成疑。不過，林官指出俞解釋當時只為吸引注意力，其後也沒進一步指控跳閘男，故認為俞可信。

被告早前自辯時指，俞曾用伸縮棍攻擊跳閘男，另一控方證人則從後箍頸，導致跳閘男呼吸困難；被告用普通話問俞是否警員，俞否認。惟林官指被告的說法有違常理，接受盤問時態度迴避。林官認為，被告理應先詢問發生何事，而非關注對方身份；若跳閘男被箍頸，亦不可能如此迅速恢復呼吸，繼而逃離現場失去蹤影。

針對被告的自衞辯解，林官引述fb片段指，當時俞並沒攻擊任何途人，其伸縮棍亦非完全伸展，被告大可要求俞收起伸縮棍，毋須直接出手搶棍。林官又強調，被告與俞一直保持近距離，明顯被告並非真誠相信自己身處危險之中。

林官認為，被告根本毋須將俞拉倒在地上，然後跪在他的左胸上，再用拳打俞的左臉；被告大可僅坐在俞身上，等待警員到場，故認為他使用過份及不當武力。

官指「POPO」是對警員不尊重及侮辱的稱呼

控方案情指，被告曾詢問俞「Are you popo？」俞起初答「No」，但當對方再次詢問時，俞終於明白對方正在問自己是否警察，遂改口回答「Yes」。辯方因此質疑俞隱瞞警員身份。

惟林官指「POPO」是對警員不尊重及侮辱的稱呼，俞不願回應，可以理解。林官又指，片段顯示俞其後已確認其警員身份，更表示若被告鬆開捉著棍的手，他願意出示委任證，卻不獲理會。林官強調，現場圍觀者充滿敵意，用粗口辱罵俞，加上俞縮手就會疏忽職務，所以俞根本不能出示證件。

林官最後指，俞沒有使用不當武力，亦沒隱瞞警員身份，當日僅是正當執行職務，裁定被告襲警罪成。

辯方大律師蔡維邦透露，被告的簽證明天將會過期，而他亦需要定時服藥，希望法庭續准被告保釋外出，不用在羈柙期間考慮會否上訴。惟林官最終拒絕申請，將被告即時還柙，押後至7月6日判刑，以待索取背景報告。

【案件編號：ESCC2692/19】

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